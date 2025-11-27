Desastre en Asia por fuertes lluvias

Bangkok/Yakarta.- Las lluvias continúan causando estragos en el Sudeste Asiático, donde Tailandia ha movilizado al Ejército para apoyar tareas de emergencia ante severas inundaciones en algunas zonas del país, con al menos 46 fallecidos, mientras el temporal también afecta a Indonesia, con al menos ocho muertos, y Malasia, con más de 10,000 evacuados.

Vietnam, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia se encuentran afectadas por precipitaciones, según muestra la plataforma Zoom Earth, que rastrea fenómenos meteorológicos en tiempo real, en lo que debería ser la recta final de la temporada de lluvias para los tres primeros países.

El Sudeste Asiático vive una intensa temporada de tormentas tropicales y tifones este año -lo cual expertos atribuyen al calentamiento del océano-, con el supertifón Fung-wong y el virulento tifón Kalmaegi, que causó más de 260 muertos en Filipinas y Vietnam, como los últimos en azotar la región.

Las autoridades tailandesas elevaron este miércoles a 46 la cifra de fallecidos por las inundaciones que afectan al centro y el sur del país, y que afectan, en conjunto, a unos 3,2 millones de personas.

En la isla indonesia de Sumatra, en el extremo oeste del archipiélago, al menos ocho personas han muerto y 58 han resultado heridas por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por lluvias torrenciales, informaron este miércoles las autoridades, que vinculan lo sucedido a “reiteradas condiciones climáticas extremas” entre el lunes y el martes.

La agencia meteorológica de Malasia mantiene alertas ante las precipitaciones en varios estados del norte de la mitad occidental del país, mientras el número de evacuados, que supera los 10.000, sigue creciendo.

Vietnam, por su parte, se prepara para la llegada desde Filipinas de la tormenta tropical severa Verbena, sin que el país se haya recuperado todavía de las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias los últimas días, que han dejado cerca de 100 muertos en regiones sureñas y centrales.