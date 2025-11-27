Emerge el campeón

París.- Tuteado durante el primer tiempo, dos veces por debajo en el marcador ante el Tottenham, hasta ahora invicto, el París Saint-Germain, vigente campeón, emergió en su estadio para sumar su cuarta victoria en la Liga de Camepones que les garantiza casi la clasificación para la siguiente fase (5-3).

Los ‘Spurs’ pusieron de manifiesto que el PSG no está en sus mejores condiciones y que Luis Enrique sobrevuela las competiciones a la espera de que su plantilla deje atrás las cicatrices de una pasada campaña tan intensa como exitosa.

Sólidos en defensa, bien ordenados, plantaron cara a los franceses, que no terminan de encontrar la frescura y que en la primera media hora se limitaron a alarmar desde lejos, con un tiro de Fabián Ruiz en el 8 y otro de Vitinha en el 18.

Fue el Tottenham quien golpeó primero, en el 35, en su primer disparo entre los tres palos, tras una buena jugada de Bergvall ante el ecuatoriano Pacho, que permitió a Gray colgar el balón en el área y tras un rechace de Kolo Muani, Richarlison remató a bocajarro de cabeza.

Tras la derrota de hace unas semanas contra el Bayern de Múnich, la grada comenzaba a cuestionarse, pero el equipo no perdió la fe y apenas diez minutos más tarde, al borde del descanso, Vitinha empataba de un disparo espléndido, al primer toque y dirigido a la escuadra de Vicario.

Nada más reanudarse el duelo, los ingleses volvieron a sorprender a la defensa parisina, en un córner sacado por Pedro Porro, que los zagueros ni Chevalier aciertan a despejar y que Kolo Muani envía a la red de volea.

Pero la reacción, de nuevo, no se hizo esperar y Vitinha una vez más desde lejos envió una rosca envenenada que confundió a Vicario para igualar de nuevo el partido.

Los de Luis Enrique ya no querían más sustos, el centro del campo francés impuso su ley y tomó el timón del partido, sometiendo al Tottenham que ya había tenido su rato de gloria.

La presión de Lucas Hernandez, que había sustituido a Nuno Mendes en el descanso, permitió a Fabián presentarse solo ante Vicario y adelantar a los parisienses en el 55. La puntilla la puso el ecuatoriano William Pacho diez más tarde, en una embarullado córner que los ‘Spurs’ no supieron despejar y que el defensor acabó por empujar a la portería.

Despertó la esperanza Kolo Muani siete minutos más tarde gracias a una recuperación del uruguayo Rodrigo Bentancur, pero la determinación del campeón era ya total.