Dan 14 años de prisión a sujeto por violación

El depravado aprovechó que la víctima se encontraba sola para agredirla sexualmente

Por Redacción

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Dan 14 años de prisión a sujeto por violación

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través de personal litigador de la Delegación Tercera, obtuvo una sentencia condenatoria de 14 años de prisión en contra de Alfonso “N” por el delito de violación, además de diversas sanciones económicas.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, los hechos ocurrieron en el Ejido El Refugio, en el municipio de Ciudad Fernández, donde el ahora responsable aprovechó que la víctima se encontraba sola para agredirla sexualmente.

Una vez identificado el probable partícipe, se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, los Agentes Fiscales lograron su vinculación a proceso.

Durante la etapa intermedia, la institución presentó múltiples datos de prueba que llevaron al imputado a aceptar su responsabilidad en los hechos.

Ante ello, la defensa solicitó la aplicación de un procedimiento abreviado, por lo que el Juez de control dictó el fallo condenatorio. Alfonso “N” deberá cumplir 14 años de prisión ordinaria y cubrir dos montos económicos: uno por concepto de reparación del daño y otro como sanción pecuniaria.

