PAM HOGG FALLECE A LOS 66 AÑOS

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
PAM HOGG FALLECE A LOS 66 AÑOS

La diseñadora de moda escocesa Pam Hogg, conocida por haber vestido a celebridades como Kate Moss, Kylie Minogue o Rihanna, ha fallecido, según confirmó este miércoles su familia en un comunicado publicado en redes sociales.

“La familia Hogg está profundamente triste por anunciar el fallecimiento de nuestra querida Pamela”, escribieron en la cuenta de Instagram de la diseñadora, cuyas últimas horas fueron “pacíficas” y “rodeadas del amoroso cuidado de amigos y familiares queridos”.

“El espíritu creativo de Pamela y su obra marcaron la vida de muchas personas de todas las edades y deja un magnífico legado que continuará inspirándonos, trayendo alegría y desafiándonos a vivir más allá de los confines de la convención”, continúa el comunicado. 

Hogg nunca quiso revelar públicamente su edad, pero de acuerdo con varios medios británicos, habría fallecido a los 66 años.

