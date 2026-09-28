Cadenas de suministro: El factor diésel

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La escalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la advertencia de restricciones a la exportación de refinados por parte de Estados Unidos han propiciado una convergencia de factores de riesgo en el mercado de los energéticos. Para el sector empresarial mexicano, este escenario se traduce en un factor externo de impacto crítico: el incremento sostenido en el precio del diésel, el verdadero motor del comercio nacional. Es decir, la estabilidad operativa de las cadenas de suministro en México enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos estructurales de la década

A pesar de que el Gobierno Federal mantiene un "pacto voluntario" para amortiguar el impacto mediante un esquema de contención fiscal que absorbe el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), topando artificialmente el diésel en $27.00 pesos por litro (mediante subsidios que superan los $9 pesos por litro), los precios en diversas regiones del país ya oscilan entre $28.50 y $30.00 pesos por litro. En este contexto, el departamento de tesorería de las empresas se ven obligadas a reconfigurar sus presupuestos operativos en tiempo real.

Los efectos de esta dinámica no operan de forma aislada, sino que se despliegan de manera transversal en toda la estructura productiva. El autotransporte de carga, responsable de movilizar aproximadamente el 80% de las mercancías en el territorio nacional, se posiciona como el principal catalizador en la transmisión de este choque de oferta. El diésel es el principal insumo del autotransporte y representa hasta el 40% del costo logístico total. Estimaciones sectoriales de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) apuntan a que cada unidad de incremento en el combustible impacta de forma inmediata un avance del 4% en las tarifas de fletes. Con costos logísticos que acumulan una presión de doble dígito en lo que va del año, los márgenes de rentabilidad de las industrias manufacturera, de consumo masivo y agroindustrial registran una fuerte presión financiera.

Más allá del costo nominal del hidrocarburo, el ecosistema corporativo enfrenta un riesgo aún más complejo: el desabasto intermitente. La asimetría entre los precios internacionales de importación y los precios de venta regulados ha restado viabilidad financiera a los comercializadores privados, provocando el cierre operativo de puntos de venta y forzando a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a absorber más del 80% de la demanda agregada. Esta recentralización del suministro eleva los costos de transacción y el riesgo de cuellos de botella en nodos logísticos críticos.

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Ante esta coyuntura, la inercia operativa no es una opción para las gerencias corporativas. El margen para absorber estas ineficiencias mediante la reducción de utilidades se ha agotado. Las corporaciones se encuentran en una encrucijada distributiva: iniciar un proceso de traspaso de costos hacia el consumidor final —alimentando con ello las presiones inflacionarias de la economía— o acelerar de forma agresiva sus agendas de transformación operativa.

En resumen, el encarecimiento del diésel no debe interpretarse como una fluctuación transitoria de costos, sino como un catalizador de transformaciones estructurales para el entorno de negocios en México. La viabilidad financiera de las compañías en los próximos trimestres estará determinada por la velocidad de su respuesta estratégica: aquellas organizaciones que posterguen la optimización tecnológica de sus cadenas de suministro verán comprometidos sus márgenes operativos con un impacto estructural de largo plazo. En un entorno macroeconómico caracterizado por la volatilidad exterior y la rigidez de la política monetaria interna, la eficiencia logística ha dejado de ser una ventaja competitiva incremental para consolidarse como el único pilar de resiliencia y supervivencia.

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