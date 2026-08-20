Cocina Tradicional y Turismo

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Hablar de la cocina tradicional mexicana es hablar de mucho más que de alimentos. Es hablar de territorio, memoria, identidad, técnicas ancestrales, mercados, agricultura, fiestas y saberes transmitidos de generación en generación. No es casual que en 2010 la UNESCO inscribiera a la cocina tradicional mexicana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo un sistema cultural vivo que articula desde la milpa hasta las prácticas comunitarias asociadas a su preparación y consumo.

Ese reconocimiento obliga a pensar la gastronomía tradicional no sólo como motivo de orgullo, sino como un patrimonio que debe protegerse, salvaguardarse y mantenerse vigente. Preservarla implica fortalecer a quienes conservan los saberes: cocineras y cocineros tradicionales, productores, artesanos, comerciantes de mercados y tianguis, y comunidades que han hecho de la alimentación una expresión de su cultura.

Pero existe otra dimensión que México todavía puede aprovechar con mayor amplitud: su capacidad para incorporarse de manera organizada a la cadena de valor turística.

El turismo contemporáneo ya no se explica únicamente por hoteles, playas, monumentos o grandes atractivos. Cada vez con mayor frecuencia, el visitante busca experiencias auténticas, contacto con las comunidades e identidad local. En ese escenario, la cocina tradicional tiene una ventaja extraordinaria: está presente prácticamente en todo el territorio nacional y posee una diversidad difícil de encontrar en otros destinos.

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Cada región cuenta con productos, preparaciones y relatos propios. Yucatán no se entiende sin sus recados, cítricos y hornos de tierra; Oaxaca posee una enorme riqueza de moles, maíces, chiles y mezcales; Puebla ha construido parte de su identidad alrededor de platillos mestizos y conventuales; Veracruz combina influencias indígenas, afrodescendientes, españolas y caribeñas; y el norte conserva técnicas asociadas a la carne, el trigo y el desierto. Esa diversidad es, en sí misma, un activo turístico.

Convertir esa riqueza en producto turístico no significa folklorizarla ni uniformarla. Por el contrario, significa generar condiciones para que las comunidades sean protagonistas y beneficiarias de su patrimonio. Una política turística con esta visión debería impulsar experiencias vinculadas con mercados, talleres, cocinas comunitarias, productores locales, festividades, Pueblos Mágicos y destinos rurales; profesionalizar servicios sin alterar su esencia, facilitar su comercialización y promover la autenticidad y el origen.

La gastronomía tiene además una característica estratégica: distribuye el gasto turístico. Detrás de un platillo existe una cadena que involucra agricultores, pescadores, ganaderos, transportistas, mercados, artesanos, cocineras, meseros, guías y pequeños comercios. Cuando esa cadena se organiza territorialmente, el turismo puede convertirse en un instrumento de desarrollo local y no únicamente en una actividad concentrada en grandes empresas o destinos consolidados.

México podría avanzar hacia una política nacional que identifique y fortalezca territorios gastronómicos, vinculándolos con la oferta turística y con nuevas experiencias de viaje. El potencial es especialmente importante en comunidades rurales e indígenas, donde la cocina puede generar ingresos, empleo y oportunidades para mujeres y jóvenes, al tiempo que incentiva la conservación de semillas, recetas, técnicas y prácticas culturales.

La clave está en evitar que el éxito turístico termine despojando a las comunidades de aquello que hace valiosa su cocina. Salvaguardar significa conservar la diversidad, reconocer la autoría colectiva de los saberes y asegurar que los beneficios económicos lleguen a quienes mantienen vivo ese patrimonio.

La cocina tradicional mexicana posee una doble fortaleza: es uno de los grandes activos culturales del país y, al mismo tiempo, una plataforma con enorme potencial económico. Integrarla de manera más decidida a la cadena de valor turística permitiría transformar patrimonio en bienestar sin sacrificar identidad.

México cuenta con una cocina reconocida por el mundo. El siguiente paso es lograr que ese reconocimiento se traduzca en oportunidades para sus comunidades, en experiencias memorables para quienes nos visitan y en una política turística capaz de entender que, muchas veces, la mejor manera de conocer un territorio comienza sentándose a su mesa.

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