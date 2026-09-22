Cuánto crecerán las economías latinoamericanas en el 2027

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América Latina es un gran continente con economías relativamente nuevas y modernas, sin embargo, algunos de los países que se encuentran en este gran territorio destacan a nivel global. La principal economía de América Latina es Brasil y se estima que para el siguiente año 2027 pueda tener un crecimiento del PIB del 1.7 %. México, como la 2ª. economía latinoamericana se estima un crecimiento económico del 1.8 % y Argentina posiblemente tendrá un PIB del 3.0 %. Dentro de otros países vale la pena enunciar a la República de Chile con un PIB del 2.7 %, Paragüay con 3.9 %, Urugüay 2.1 %, Bolivia 1.8 %, Perú el 3.1 %, Ecuador el 2.2 %, Colombia el 2.4 % y Venezuela el 8.0 % (para este país se estima este alto crecimiento debido a las nuevas negociaciones con las petroleras norteamericanas). El resto de las naciones en Centroamérica sus crecimientos son: en Costa Rica 3.7 %, Panamá 4.3 %, Nicaragüa 3.5%, Honduras 3.5 %, Guatemala el 3.8 % y Belice 2.2 %. El resto de los países del Caribe en un bajo rango de crecimiento.

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La perspectiva regional para América del Sur tendrá un crecimiento económico medio del 2.5 %. América Central: del 2.8 %. El Caribe lidera con 7.9 %, impulsado por Guyana. Como factores de riesgo se presentan costos elevados de endeudamiento internacional. Demanda externa débil por la incertidumbre global. Retos estructurales de baja inversión y una necesidad de mayor formación laboral. Estos crecimientos se darán en un entorno internacional marcado por conflictos geopolíticos, afectaciones a los precios del petróleo, menor crecimiento mundial y volatilidad financiera, entre otras situaciones.

El Centro de Estudios para América Latina (CEPAL), proyecta un crecimiento medio en el 2027 del 2.5 %, frente al 2.2 % previsto para el 2026. El Banco Mundial presenta prácticamente la misma trayectoria. Para impulsar el crecimiento es necesario contar con mejores condiciones financieras y que los bancos centrales puedan reducir sus tasas de interés para mejorar el crédito y la inversión. La demanda externa debe ser más dinámica en la economía mundial y así favorecer las exportaciones latinoamericanas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento mundial del 3.4 % para el 2027. En materias primas, los países exportadores de petróleo, minerales y productos agrícolas podrían beneficiarse si se mantienen precios relativamente favorables. Respecto a la inversión y productividad se encuentra uno de los mayores desafíos para Latinoamérica. La CEPAL señala que la baja inversión presentada durante los últimos años en esta región, la débil productividad y la elevada informalidad siguen limitando el potencial de crecimiento. Las naciones que han cambiado su sistema político de una dictadura o socialismo hacia una libre empresa, han visto crecer su economía, al beneficiarse en su calidad de vida, como lo es la salud, la educación, el empleo y la seguridad.

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