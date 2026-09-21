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Los dos candados

Por Jesús Silva Herzog Márquez

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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      La hegemonía del nuevo régimen se sostiene con dos candados. Uno es el candado de las  elecciones y el otro el de la gobernabilidad. El partido oficial se ha convertido en la única  opción. Ante el descrédito de las alternativas, el juego de la política está dentro de  Morena. El pluralismo sobrevive en algunas plazas, pero en prácticamente todo el país no  hay más que una sopa. Ni los gobiernos morenistas más desacreditados y corruptos han  estimulado la formación de oposiciones locales atractivas. Si alguien busca prueba de esa  condición hegemónica que cancela la competencia democrática, la encontrará en el estado  de Sinaloa, donde Morena tiene, según las encuestas, serias probabilidades de conservar  el mando. Ningún fracaso es suficiente para inflar a las alternativas.  

      Los electores reconocen el mal desempeño de los gobiernos morenistas en muchos  ámbitos, pero no tragan las opciones que se les presentan. La gente se identifica menos  con el partido del gobierno, pero no parece estar dispuesta a darle una oportunidad a los  partidos viejos ni a los nuevos. El predominio electoral de Morena no enfrenta más riesgo  que las rupturas que pudieran aparecer en las próximas semanas. Pero la hegemonía no es  simple predominio electoral. La hegemonía se asienta en reglas y en instituciones que dan  a un partido ventajas prácticamente irremontables. El partido hegemónico puede violar las  reglas y no sufrir consecuencia alguna. Los árbitros son abiertamente promotores de los  intereses de uno de los competidores. La denuncia viene de la misma herradura del  Instituto Nacional Electoral. El consejero Arturo Castillo reconoció ahí lo que se ve a  kilómetros de distancia. El Instituto ha renunciado a sus deberes. Como hace tres años, el  partido del gobierno pasa por encima del calendario electoral sin consecuencia alguna. "El  INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones". 

      El gobierno y el partido se funden. Los recursos públicos se emplean sin ninguna  transparencia para beneficiar al partido en el poder. Las redes administrativas se ponen al  servicio del partido sin que haya instancias independientes que lo impidan. Las reglas se  aplican o se ignoran según la conveniencia del partido. La interpretación de las normas es  sistemáticamente parcial. En la obstrucción de la competencia, en las ventajas económicas  e institucionales de uno de los jugadores, en la parcialidad de los árbitros está el primer  candado de la hegemonía. 

      Hay otro candado que refuerza el primero. Morena y sus gobiernos han hecho pactos de  muy serias consecuencias. Han estado dispuestos a hacer alianzas electorales costosísimas  y han hecho también pactos de gobernabilidad que, seguramente, resultarán más  gravosos para el pluralismo democrático. Morena no solamente ha construido una  poderosísima maquinaria electoral y ha logrado someter a los árbitros. También ha tejido  una red de acuerdos que hacen muy difícil gobernar fuera de Morena. Los gobiernos  morenistas han concedido al ejército un poder gigantesco que inevitablemente  compromete la autonomía del poder civil. Al convertir al ejército en el brazo de la eficacia  administrativa, en aliado de partido, contratista privilegiado y hasta en símbolo de la  nacionalidad le han conferido un poder que será muy difícil disciplinar. 

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      Los acuerdos con el magisterio, la anulación de la reforma educativa de Peña Nieto  obedecen a la misma lógica de la gobernabilidad. Morena no se acercó a los sindicatos  solamente en busca de votos. Cedió a sus peticiones para alcanzar un orden que pusiera  fin a las movilizaciones sindicales. En nombre de esa paz educativa se les regaló a los  sindicatos el veto sobre cualquier cambio. En el momento en que resulta más urgente  sacudir la estructura de la educación en el país, el gobierno se encuentra en la posición  más débil frente al poder de los inmovilistas. Pactos que hacen impensable la reforma hoy  o en el lejano día en que llegue la alternancia. 

      Esos pactos con el ejército, con los sindicatos, con el crimen, con los poderes locales han  amarrado la gobernabilidad a la permanencia de un partido en el poder. Esa es la gran  trampa de la hegemonía: hacer inconcebible la alternativa.

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