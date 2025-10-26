Derechos y deberes

Una denuncia penal por un crimen sexual puso de cabeza a buena parte de la capital de San Luis Potosí esta semana. Y no es para menos. Ojalá la indignación estudiantil sirva para crear mecanismos y ajustar reglamentos, no solo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sino en otros espacios. Ojalá sirva para propiciar el diálogo y reducir el golpeteo entre grupos políticos, aunque falta mucho camino por recorrer.

En un ambiente hostil entre la UASLP y el Gobierno, por adeudos millonarios y la búsqueda de auditorías y fiscalizaciones, hay que ir con pies de plomo a la hora de revisar esta ajetreada semana. Cabeza fría y contraste de información son necesarios para bucear en el mar de contradicciones que buscan sembrar tirios y troyanos. Instituciones y personas involucradas tienen sus luces y sus sombras.

El delito se habría cometido en el cubículo asignado a una representación estudiantil (la FUP, se dice) en la Facultad de Derecho de la UASLP la tarde del viernes 17. Tres hombres, dos de ellos alumnos de ahí, habrían atacado a una alumna, al parecer indefensa, inconsciente. El tercer agresor sería alumno de otra facultad. El caso se dejó pasar hasta el lunes, cuando se filtró la denuncia, empezaron las asambleas internas y se acordó la gran marcha del martes.

El martes 21 las protestas se convirtieron en marchas desde los diversos planteles universitarios, que convergieron en el Edificio Central. En medio del entusiasmo, que recordó el 68 o la lucha universitaria local de Manuel Nava, fue notorio el proceder de personajes externos, que transformaron las consignas de justicia en la exigencia de que renuncie el rector y arrojaron botellas de plástico y otros objetos a los directores de escuelas y otros funcionarios que dieron la cara y el diálogo. Ese día, se dijo, el rector estaba en la Ciudad de México.

En pocos minutos varios medios, perfiles dudosos y supuestos “portales informativos” repitieron la consigna de ¡fuera el rector! como dicha por estudiantes. La diputada priista Sara Rocha y otros actores políticos se sumaron al “nado sincronizado”. Se habló de hacer comparecer al rector ante el Poder Legislativo.

Por la tarde se supo de la renuncia del director de la Facultad y se pidió que la dirección recaiga por fin en una mujer. Un grupo del alumnado propuso a la maestra Suhey Tristán.

El miércoles fue detenido uno de los tres presuntos, lo cual fue anunciado a temprana hora por el gobernador Ricardo Gallardo. La fiscal Manuela García apareció hasta después, para refrendar lo dicho por el gobernador. Surgieron muchas fotos donde se ve al detenido en actividades partidistas de Morena, especialmente con el diputado local Cuauhtli Badillo.

Entre los acuerdos internos anunciados el viernes están la obligación de portar credencial o gafete de forma visible en todos los espacios de la UASLP, así como la instalación de torniquetes en la zona de Derecho y la FCA y la creación de subcomisiones de vigilancia en cada entidad académica. A mediano plazo se instalarán botones de pánico y casetas de vigilancia.

Luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rodrigo Lecourtois López, auditor superior del Instituto de Fiscalización Superior del Estado dijo que esto prueba que la UASLP está sujeta a auditorías y debe comprobar observaciones por unos 670 millones de pesos. Advirtió “multas económicas y hasta inhabilitaciones” a funcionarios que obstaculizan “la rendición de cuentas”. El paso franco fue desmentido por la abogada general de la Uni, Urenda Navarro.

Las escuelas siguen en paro. Ya platicaremos más de otras noticias, como las declaraciones del Chicharito en versión escritor y funcionario, quien se atrevió a soltar: «si partimos de la cuota, un poemario […] horriblemente asqueroso de malo por el hecho de ser escrito por una mujer no merece que lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, ¿por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?»

