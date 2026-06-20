Ecología vs. Armamentismo. Realidad de nuestros países ricos

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Debido a los peligros de la existencia de la humanidad ante el CAMBIO CLIMÁTICO, la PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD y la devastación de la actual PANDEMIA, analizaremos los gastos militares a nivel mundial que se podrían reorientar a la verdadera guerra que debemos enfrentar, que es la crisis ECOLÓGICA en la que estamos inmersos toda la humanidad y vivimos con sus consecuencias.

Los países del autollamado primer mundo, esto es Norteamérica, Europa y Japón, son los principales productores de armas que se venden en todo el mundo y que la gran mayoría de ellas no serán utilizadas jamás, solo generan un tráfico de las mismas por el exceso de inventarios de ellas. En la actualidad México, como 80 países más, aumenta sus gastos militares mientras disminuye sus gastos de remediación y control ambiental.

El llamado ÍNDICE GLOBAL DE PAZ considera 23 variables y ha caído 2.5% desde 2008, mientras que el comercio mundial de armas actualmente es por 2.0 trillones de dólares, es decir 2,000,000 de millones de dólares; esto es que los países ricos generaron 243 dólares por cada uno de nosotros HOMO SAPIENS, habitantes de la Tierra. O sea que nos proporcionaron 5,000 pesos para matarnos los unos a los otros ESPECIALMENTE EN PAÍSES COMO MÉXICO, que por su frontera con EU es arrasado por miles de arnas que cruzan ilegalmente la frontera ante el BENEPLÁCITO DE NUESTRO GOBIERNO VECINO.

Los costos de la CRISIS ECOLÓGICA MUNDIAL que estamos viviendo son extremadamente altos, como ejemplo solo el costo de nuestra PANDEMIA se calcula fue de 83 TRILLONES de dólares. Esto quiere decir que en promedio se generarán pérdidas por 11,000 dólares por cada habitante de la Tierra en un periodo de 5 años. Además de que se generarán más de 100 millones de refugiados ecológicos en los próximos 30 años.

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Con estos 11,000 dólares por habitante se podrían instalar sistemas solares para que toda la energía eléctrica de los hogares de todo el mundo se generara con energía solar, liberándonos a todo el mundo de la generación de CO2 y otros gases de efecto invernadero que nos están ahogando y aumentando las temperaturas mundiales, provocando cambio climático y las pérdidas económicas y de vidas que esto implica. Imagina un mundo en el que toda la energía de los hogares sea producida por el sol, sin CFE en nuestro caso, sin el pago de recibo de electricidad, etc.

EU, China, India, Rusia y Saudi Arabia gastan el 62% de todo el gasto militar mundial y EU gasta el 3.4 % de su PIB (Producto Interno Bruto) en producción de armas, correspondiente al 43 % mundial, Saudi Arabia el 8 % y Alemania el 1 %, que son cantidades altísimas por sus altos PIB. A estos países hay que agregar a Francia e Inglaterra en el desarrollo de ARMAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL que no son más que armas que manejan la INTELIGENCIA ARTIFICIAL en el ALGORITMO para matar seres humanos, es decir ya no se necesitará que decidamos los humanos a quiénes matamos o quién nos mata, ya que existirán los Robots Asesinos. En este caso EU gastó 2,000 millones de dólares en el desarrollo de estas armas y 28,900 millones de dólares en aumentar su arsenal nuclear.

Para darnos una idea de lo equivocado de las prioridades a nivel mundial basta ver:

l Costo de la violencia 10.6 % de PIB que SÍ

en 2025 MUNDIAL se generó

l Implementación de 5.0 % de PIB que NO

desarrollo sustentable MUNDIAL se generó

l Implementación de 1.0 % de PIB que NO se

TRATADO DE PARÍS MUNDIAL generó

La Humanidad gasta mucho más en ARMAMENTISMO que en ECOLOGÍA Y SALUD. Nos importa más EL PODER, LAS ARMAS Y LA ECONOMÍA que la SALUD, LA ECOLOGÍA Y LA EDUCACIÓN. Mientras no revirtamos esta tendencia estamos condenados a seguir viviendo en una CRISIS ECOLÓGICA que a su vez genera CRISIS DE SALUD, PANDEMIAS y todo lo que estamos viviendo y respirando 25,000 veces diarias cada uno de nosotros. Recuerda que todos estos flujos de dinero y políticas financieras los manejan los bancos de todo el mundo y son controlados desde Wall Street en Nueva York. Ahí se deciden los destinos de nosotros, mientras lo permitamos.

Qué hacer en lo personal: Disminuir nuestro CONSUMISMO, que es lo que alimenta el monstruo de WALL STREET; darnos cuenta y ser conscientes que EU 43%, EUROPA 32%, RUSIA Y CHINA 8% y nuevos productores como COREA DEL SUR nos proporcionan los medios para matarnos; no fomentar la polarización política y no saturarnos de NOTICIAS MALAS que nos repiten los medios de comunicación todo el día.