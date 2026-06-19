Gobierno, débil ante la CNTE

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El pescador sacó en su red una sirena de redondeadas formas y exuberante busto. Volvió a arrojarla al mar. Explicó: "Soy alérgico al pescado y a los lácteos"... El sheriff Ulero estaba encargado de guardar el orden en Picadillo, Texas. (Se pronuncia "Picadilo"). Cierto día le fueron a avisar que Killer Jack había dado muerte a un individuo. Parapetado en el saloon del pueblo amenazaba con mandar al otro mundo a quien se acercara. El sheriff debía sacarlo de ahí y ponerlo tras las rejas para ser juzgado por su crimen. Ese matón era un sujeto temible. Más de una veintena de hombres le debían la muerte, y aunque nunca se la iban a pagar el individuo seguía con sus desafueros. Era violento, iracundo, baladrón. Don Ulero, por el contrario, guardaba la prudencia y tenía en alto aprecio su vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida que dijo Borges. Así, manifestó a los vecinos que no podía ir a someter a Jack, pues su mueble -o sea su vehículo- estaba descompuesto. "Nosotros lo llevamos" -le ofrecieron ellos. Adujo el sheriff: "No tengo armas. Mi rifle se encasquilló, y a mi pistola se le cayó el gatillo". Le dijeron: "Nosotros le proporcionaremos un Winchester 73 y dos pistolas mitihueso" (Smith y Wesson). Mal de su grado don Hulero recibió las armas y subió a la camioneta en que lo llevarían a enfrentar al asesino. En el trayecto preguntó: "¿Con qué mató Jack a su víctima?". Le informaron: "Con un hacha". "Ah, no -dijo entonces don Hulero-. Regrésenme a mi oficina. Este asunto le corresponde a la Policía Forestal"... Bonita palabra, y al mismo tiempo fea, es "cuculmeque". Proviene del náhuatl cuculí, enfermo, y miqui, muerto, y sirve lo mismo para designar a una persona enfermiza y achacosa que a alguien cobarde, apocado, medroso. Al sheriff Ulero puede aplicarse el término. En igual o parecida forma se conduce el gobierno de la 4T ante la CNTE. Al tratar con esa runfla de extorsionadores se muestra débil, temeroso. Validos de esa actitud los rufianes y rufianas -el vocablo admite el femenino- siguen perjudicando tanto a la ciudadanía como a los niños y jóvenes a los que supuestamente deberían educar, pero a quienes tienen en completo abandono. En este mismo espacio propuse un modo infalible para volverlos al orden y a las aulas: no pagar su salario al que se ausente de ellas. Mi propuesta, sin embargo, cayó cual piedra en pozo. Una vez más, según costumbre inveterada, hablé a la pared. Tarea de apóstoles y caballeros es predicar en el desierto, aunque quijotesca e inútil. Seguiremos viendo, pues, el penoso espectáculo de un gobierno débil ante una CNTE cada vez más engallada. Nuevos y mayores abusos habremos de sufrir por parte de esa banda de malhechores y malhechoras. (El vocablo admite el femenino)... El señor le estaba haciendo el amor a su esposa. De pronto interrumpió el acto, se levantó del lecho y trajo unas flores. Le explicó a la sorprendida señora: "Pensé que estabas muerta"... Don Espirulo y su mujer cumplieron 40 años de casados. (Bodas de rubí son ésas). Fueron a una segunda luna de miel, que infortunadamente no resultó tan buena como la anterior. En la primera noche de bodas ella no hallaba cómo contener a su marido; en la segunda no hallaba cómo consolarlo. Y es que don Espirulo no pudo ponerse a la altura de las circunstancias. Pidió entonces una botella de vino a fin de entretener con su esposa la velada. Bajo el influjo de los espíritus etílicos el señor le hizo una confidencia a su consorte: "En estos 40 años de casados sólo te engañé en una ocasión". "¡Joder! -exclamó con enojo la señora-. ¡Cómo nos habría servido en esta noche lo que desperdiciaste aquella vez!". FIN.

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Todos los enemigos de Don Juan han muerto.

-¡Felices ellos! -piensa el caballero.

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Dos, sin, embargo, permanecen vivos, si no de cuerpo sí de espíritu. Son escritores, y quien escribe sigue viviendo en su escritura. Don Juan los detesta a ambos. Si tuvieran vida se las quitaría.

Uno se llama Tirso de Molina. Hombre de sotana, calificó de burlador al sevillano. Jamás burló Don Juan a una mujer. Sedujo a muchas, eso es cierto, pero a ninguna prometió nunca matrimonio para conseguirla. Fue un seductor, no un burlador.

El nombre del otro escribiente es Gregorio Marañón. Este se atrevió a decir que Don Juan no era hombre verdadero, pues careció de la entereza varonil que se requiere para ser fiel a una sola mujer. No fue hombre Don Juan, dijo, pues tuvo muchas mujeres. La paradoja ofende al hidalgo, y lo hace lamentar que sea imposible desafiar a duelo a Marañón.

Don Juan se siente incomprendido por los hombres.

No le importa. Las mujeres sí lo comprendieron.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

". Fiebre de futbol.".

La nación está entregada

al futbol, y anda feliz.

Con más motivo el país

se ve hoy de la patada.