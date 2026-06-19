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¡CÓMO CRECES!

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¡CÓMO CRECES!

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Por Armando Fuentes Aguirre

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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      VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

      Todos los enemigos de Don Juan han muerto.

      -¡Felices ellos! -piensa el caballero.

      Dos, sin, embargo, permanecen vivos, si no de cuerpo sí de espíritu. Son escritores, y quien escribe sigue viviendo en su escritura. Don Juan los detesta a ambos. Si tuvieran vida se las quitaría.

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      Uno se llama Tirso de Molina. Hombre de sotana, calificó de burlador al sevillano. Jamás burló Don Juan a una mujer. Sedujo a muchas, eso es cierto, pero a ninguna prometió nunca matrimonio para conseguirla. Fue un seductor, no un burlador.

      El nombre del otro escribiente es Gregorio Marañón. Este se atrevió a decir que Don Juan no era hombre verdadero, pues careció de la entereza varonil que se requiere para ser fiel a una sola mujer. No fue hombre Don Juan, dijo, pues tuvo muchas mujeres. La paradoja ofende al hidalgo, y lo hace lamentar que sea imposible desafiar a duelo a Marañón. 

      Don Juan se siente incomprendido por los hombres.

      No le importa. Las mujeres sí lo comprendieron.

      ¡Hasta mañana!...

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