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VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Todos los enemigos de Don Juan han muerto.

-¡Felices ellos! -piensa el caballero.

Dos, sin, embargo, permanecen vivos, si no de cuerpo sí de espíritu. Son escritores, y quien escribe sigue viviendo en su escritura. Don Juan los detesta a ambos. Si tuvieran vida se las quitaría.

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Uno se llama Tirso de Molina. Hombre de sotana, calificó de burlador al sevillano. Jamás burló Don Juan a una mujer. Sedujo a muchas, eso es cierto, pero a ninguna prometió nunca matrimonio para conseguirla. Fue un seductor, no un burlador.

El nombre del otro escribiente es Gregorio Marañón. Este se atrevió a decir que Don Juan no era hombre verdadero, pues careció de la entereza varonil que se requiere para ser fiel a una sola mujer. No fue hombre Don Juan, dijo, pues tuvo muchas mujeres. La paradoja ofende al hidalgo, y lo hace lamentar que sea imposible desafiar a duelo a Marañón.

Don Juan se siente incomprendido por los hombres.

No le importa. Las mujeres sí lo comprendieron.

¡Hasta mañana!...