Economía mexicana en desigualdad con economías asiáticas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La vida no avisa. Todo puede cambiar cuando menos lo esperas... valora lo que tienes, mientras lo tienes.

Durante los cinco primeros meses del año, México sufrió un grave déficit de casi $ 108 mil millones de dólares con Asia, dentro de esto, solamente con China la diferencia de lo que le compramos a lo que le vendemos es de $ 37,857 millones de dólares y con Taiwán este déficit es de $ 26,888 millones de dólares. Por cada dólar que México exporta a China, importa $ 8.60 dólares. Con Taiwán son alrededor de $ 53 dólares. El problema no es simplemente importar de Asia, México necesita semiconductores, maquinaria, electrónicos y componentes para producir y darle valor agregado a nuestras manufacturas antes de exportar a EEUU. Este tema coloca a México dentro de la política norteamericana entre los países utilizados para el trasbordo ilegal de mercancías vinculadas con China hacia EEUU. Esto no significa que todo este comercio constituya un transbordo indebido. Pero sí significa que Washington está observando cada vez más el origen y la transformación real de lo que México les exporta.

El enorme déficit comercial con Asia muestra la dependencia mexicana de insumos extranjeros, y esto se ha convertido en uno de los temas centrales del T-MEC. Para entenderlo en forma práctica solamente observemos hacia donde vendemos y donde compramos. México genera prácticamente todo su superávit en el Continente Americano, principalmente en EEUU, mientras acumula un gigantesco déficit con las naciones asiáticas. Con números sencillos, vemos que, durante los primeros cinco meses del 2026, México exportó mercancías por $ 247,628 millones de dólares e importó $ 240,120 millones, obteniendo un superávit comercial de $ 7,508 millones. Con Asia tuvimos un déficit de $ 107,991. Con Europa también registramos un déficit de $13 mil millones de dólares.

En síntesis: México compra masivamente en Asia y vende masivamente en América. Esta estructura comercial no es nueva ni necesariamente negativa por sí misma. En una economía como la mexicana, integrada a cadenas globales de valor, es perfectamente normal importar componentes de un país, transformarlos en otro producto y éste, venderlo terminado a un tercero. El problema surge cuando revisamos cuánto valor agregado estamos integrando en las exportaciones mexicanas y qué tan dependientes somos de insumos asiáticos. Y lo más importante es saber si nuestro país seguirá siendo dependiente de insumos asiáticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

México es un importante país manufacturero y exportador, pero una parte considerable de su producción depende de materias primas, componentes y otros insumos provenientes del extranjero. Las principales consecuencias de ser dependiente en nuestra industria es el tener vulnerabilidad cuando otros países tengan escasez de insumos. Influye sensiblemente el aumento de los precios internacionales o el tipo de cambio. Algunos componentes y productos especializados que importamos nos crean una dependencia tecnológica hacia el extranjero. Parte del dinero recibido de las exportaciones termina pagando insumos extranjeros, y finalmente se crea un riesgo para las cadenas productivas al haber alguna interrupción en las importaciones de insumos. Reducir esta dependencia implica desarrollar proveedores nacionales, tecnología y capacidad productiva interna, con lo cual nuestra economía tendría mayor independencia y se verá fortalecida. Esta, es una solución, siempre y cuando se tenga el apoyo gubernamental y financiero.

De cara a la revisión del T-MEC ya no bastará cuanto exportamos. La pregunta será: ¿Qué y cuánto estamos fabricando realmente en México y quién se está quedando con el valor de la integración de América del Norte? No basta con importar, ensamblar y exportar. Tenemos que producir más y mejor.

P.D. SI LA TRAICIÓN TUVIERA PERDÓN, EL

DIABLO TODAVÍA ESTARÍA AL LADO DE DIOS. ¡LA LAEALTAD NO SE NEGOCÍA!

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! AGOSTO DEL 2026.