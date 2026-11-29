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De acuerdo con El Informe Especial número 3 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicado este mismo mes, y en el cual se cita como fuente entre otros organismos a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en este se hace referencia a que el fenómeno "El Niño" es una fluctuación natural del sistema climático global que se caracteriza por cambios de la temperatura superficial del océano Pacífico Ecuatorial, así como por modificaciones asociadas en la circulación atmosférica. Como se ha ido haciendo presente a lo largo de los años, "El Niño" se hace visible de manera irregular, haciéndose presente entre cada dos y siete años.

Para América Latina y el Caribe, los impactos en el clima derivados de "El niño" son variables, desde sequías graves en México hasta lluvias abundantes en primavera y verano en Brasil, además de otros impactos para la región que tienen que ver con lluvias excesivas, episodios de sequía, aumento de la temperatura de la superficie del océano, precipitaciones escasas y déficit de humedad en suelo, sequías graves y aumento de incendios forestales, precipitaciones escasas en temporada de lluvias, episodios de altas temperaturas y, lluvias intensas en verano y sequedad en la región andina.

Es importante destacar que "El Niño" impacta de manera distinta, de forma diferenciada a la región, dependiendo, dice la OMM, de las características geográficas y climáticas de los territorios, así como de la exposición y vulnerabilidad de sus ecosistemas y poblaciones. Veamos un par de ejemplos: a) en las costas del Pacífico Sur, Ecuador y Perú, se enfrentan a un aumento de hasta 6-8 grados Celsius en la temperatura marina superficial y una sobreelevación del nivel del mar de alrededor de 30 centímetros. b) En el Istmo Centroamericano y el Caribe, se da una reducción sustancial de las precipitaciones acumuladas combinada con un aumento de la temperatura atmosférica.

El hecho de que se haga presente "El Niño" tiene implicaciones no sólo ambientales sino también sobre el crecimiento económico, mismas que se pueden extender en el tiempo una vez ocurrido el fenómeno. Nada más en 1997-1998 provocó aproximadamente una pérdida del ingreso mundial de entre 2.1 y 5.7 billones dólares lo que equivaldría a un promedio anual de entre 0.8 y el 1.4 del PIB mundial, respectivamente. Se ha logrado demostrar que "El Niño" reduce la actividad económica en donde la magnitud y persistencia de las pérdidas son distintas entre los países. En un escenario de "El Niño "extremo, como el que espera para este fin de año y principios del 2027, las tasas de crecimiento del PIB se reducirían en número que van desde 4.4 puntos porcentuales en Ecuador hasta el 0.9 puntos porcentuales en Colombia.

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Igualmente, a "El Niño" se le asocia con presiones inflacionarias ya que tiene implicaciones sobre los precios de los alimentos y de la energía con respecto a la cual deben de contemplarse los posibles daños en la infraestructura y las interrupciones en el abastecimiento que elevan los costos de transporte y distribución, teniendo consecuencias en el nivel de precios. En este contexto energético, la CEPAL establece una serie de prioridades para la región para asegurar la continuidad del suministro eléctrico estableciendo que las estrategias de adaptación deben de ser acordes a las características particulares de cada territorio. En el caso de México y Centroamérica, se propone el fortalecer el monitoreo subnacional de precipitación y demanda. En el largo plazo se sugiere diversificar tecnologías y ubicaciones de generación, ampliar el almacenamiento y fortalecer las reservas operativas.

Tomando en cuenta todo lo anterior, la CEPAL hace una serie de recomendaciones para que la región de América Latina y el Caribe pueda hacer frente en tiempo y forma al fenómeno de "El Niño", entre las que destacan: el poder fortalecer las capacidades institucionales y tener planeación climática de largo aliento con un marco legal robusto y actualizado; el llevar a cabo las inversiones que se requieren para contar con infraestructura resiliente y sistemas de alerta temprana; desarrollar y adoptar mecanismos financieros adecuados y seguros climáticos que permitan tener liquidez tras los desastres naturales; reforzar la resiliencia de las cadenas productivas, los asentamientos humanos y los ecosistemas; contar con políticas que contemplen transferencias monetarias y apoyos directos a hogares vulnerables.

Ante este panorama, es claro que hay que poner manos a la obra y darle al tema en México la prioridad que se merece, para lo cual, entre muchos otros aspectos, hay que destinar los recursos financieros suficientes y necesarios que le permitan a nuestro país adaptarse climáticamente y estar preparados ante las inclemencias de la naturaleza que cada años se muestran con mayor fuerza e intensidad, como es el caso de las sequías, las inundaciones, las tormentas torrenciales, los incendios forestales y los huracanes. Para que ello sea posible, se necesita contar con la voluntad política de la titular del Ejecutivo Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quién no es ajena a estos temas.