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Cuando un producto no alcanza las ventas esperadas, una de las primeras reacciones de muchas empresas es invertir más en publicidad. Se cambian las campañas, se contratan agencias, se producen mejores fotografías, se incrementa la presencia en redes sociales y se diseñan promociones para atraer nuevos compradores. La lógica parece sencilla: si el producto no se vende, necesitamos que más personas lo conozcan. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a considerar una posibilidad mucho más incómoda: ¿y si el problema no está en la publicidad, sino en el producto que estamos intentando vender?

Pensemos en una empresa que lanza un nuevo producto al mercado. Durante las primeras semanas consigue llamar la atención, genera comentarios, obtiene algunas ventas y despierta curiosidad entre los consumidores. La campaña parece funcionar, pero después de un tiempo las ventas comienzan a disminuir. Tal vez el producto no cumplió las expectativas, no resolvió una necesidad importante, su precio no correspondió con el valor percibido o simplemente no ofreció suficientes razones para volver a comprarlo.

Aquí encontramos una de las grandes diferencias entre conseguir una venta y construir un negocio. La publicidad puede despertar interés, generar expectativas y motivar una primera compra, pero la experiencia que recibe el consumidor determinará buena parte de sus decisiones posteriores. Una campaña puede prometer calidad, sabor, comodidad, innovación o exclusividad; sin embargo, si el producto no entrega aquello que comunica, la distancia entre la promesa y la realidad terminará afectando la confianza en la marca.

Esto no significa que un buen producto se venda por sí solo. Necesita distribución, precio adecuado, posicionamiento, comunicación y una estrategia comercial que permita llegar al mercado correcto. Pero todos esos elementos deben trabajar alrededor de una propuesta de valor que tenga sentido para el consumidor. De poco sirve tener una campaña extraordinaria si el producto no resuelve un problema, no satisface un deseo o no ofrece una experiencia que justifique su elección.

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Desde la perspectiva del marketing, antes de invertir en publicidad deberíamos preguntarnos qué estamos ofreciendo, a quién queremos atender y por qué alguien tendría que elegirnos. ¿Conocemos las expectativas de nuestros consumidores? ¿Hemos comprobado que el producto responde a sus necesidades? ¿Sabemos qué opinan quienes ya lo compraron? ¿Entendemos por qué algunos regresan y otros no? Estas preguntas deberían formar parte de las decisiones previas a cualquier campaña, porque la investigación de mercados no solamente sirve para identificar oportunidades de venta; también permite descubrir problemas que la publicidad difícilmente podrá resolver.

La publicidad es una de las partes más visibles de la mercadotecnia, pero debajo de ella deberían existir decisiones relacionadas con el conocimiento del consumidor, el desarrollo del producto, la propuesta de valor, el precio y la experiencia de compra. Cuando esas decisiones son correctas, la comunicación tiene una base sólida para construir una marca. Cuando no lo son, la publicidad puede generar atención, pero difícilmente conseguirá sostener una relación duradera con los clientes.

Tal vez por eso, cuando un producto no se vende, la primera pregunta no debería ser cuánto más necesitamos invertir en publicidad, sino qué está impidiendo que el mercado lo elija. A veces necesitaremos comunicar mejor; otras, ajustar el precio, mejorar la distribución, modificar el producto o incluso reconocer que nuestra propuesta no responde a una necesidad suficientemente relevante. Tener la disposición de escuchar esas respuestas puede resultar mucho más rentable que continuar invirtiendo en campañas para defender una decisión equivocada.

La publicidad puede conseguir que un cliente pruebe un producto, pero solamente el valor que recibe puede darle razones para volver a comprarlo.

Porque antes de preguntarnos cómo vender más, deberíamos asegurarnos de que tenemos algo que realmente vale la pena comprar.