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Hay una contradicción que debería quitarnos el sueño. Según PISA 2025, 47% de los estudiantes mexicanos de 15 años utiliza inteligencia artificial para aprender cada semana, pero siete de cada diez no alcanzan siquiera el nivel básico de matemáticas. La tecnología del futuro llegó a sus teléfonos antes que las herramientas intelectuales para comprenderla.

La mayor amenaza de la IA para México no es que destruya millones de empleos. Es que no logremos crear los empleos productivos y bien pagados que todavía necesitamos.

Durante cuatro décadas competimos ofreciendo cercanía con Estados Unidos, trabajadores abundantes y costos relativamente bajos. Ese modelo nos integró a las cadenas globales, pero no consiguió elevar suficientemente la productividad. Hoy la IA está cambiando qué tareas generan valor y quién se queda con él. Podemos seguir ensamblando los productos del futuro mientras otros diseñan los sistemas, poseen los datos y capturan las mayores ganancias.

Hay un dato que debería provocar una alarma nacional. Según los Censos Económicos 2024 del INEGI, apenas 26.4% de las unidades económicas utilizaba internet para sus actividades en 2023. Es decir, casi tres de cada cuatro todavía no empleaban ni esa herramienta básica. ¿Cómo integrarnos a la cadena de valor de la IA si una parte enorme de nuestra economía no ha completado siquiera su primera digitalización?

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El rezago social agrava el desafío. El 55% de los trabajadores está en la informalidad. ¿Quién capacitará a millones sin acceso estable a formación ni protección laboral? La IA tampoco viene sólo por los obreros: transformará las tareas de contadores, abogados, empleados administrativos, diseñadores y jóvenes profesionistas. Y el bono demográfico no es eterno.

Cuando la formación no avanza al ritmo de la innovación, la desigualdad crece. México corre esa carrera con los zapatos desatados. Y una beca no corrige lo que la escuela no enseña.

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026 coloca a México en octavo lugar entre veinte países. Nos superan Chile, Brasil y Uruguay, pero también Colombia, Costa Rica, Argentina y Perú. Estamos prácticamente empatados con Ecuador: 52 puntos contra 51.8. La segunda economía de América Latina aparece en la medianía tecnológica regional, lejos de los países pioneros. Tenemos industria, universidades y talento, pero no una estrategia nacional a la altura de ese potencial. El tamaño de una economía no garantiza su lugar en el futuro.

En México la IA puede abrir nuevas oportunidades o agrandar el abismo entre unas cuantas empresas de vanguardia y millones de negocios que apenas sobreviven.

Reconozcamos las iniciativas públicas recientes para formar especialistas, pero anunciar cursos no equivale a preparar una nación. Urge rescatar los aprendizajes básicos, capacitar maestros, conectar negocios pequeños, asegurar electricidad y abrir vías de reconversión laboral a cualquier edad. Y urge pensar la política social más allá de transferir recursos: no solo aliviar la pobreza de hoy, sino construir la capacidad para erradicarla por completo mañana.

La tragedia no sería que las máquinas aprendieran a hacer trabajos de los mexicanos. Sería que los mexicanos llegaran a la economía del futuro sin poder hacer los trabajos que ella creará. No hay transformación más vacía que celebrar la tecnología mientras dejamos sin futuro a quienes tendrán que vivir de ella.

*Senador de la República por Yucatán