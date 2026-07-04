Explosión demográfica. Origen de nuestro desastre ecológico

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Desde hace años hemos sostenido en esta columna que la base de la CRISIS ECOLÓGICA de la que todos somos copartícipes en mayor o menor grado tiene su base en la SOBREPOBLACIÓN del planeta por nuestra especie HOMO SAPIENS. Por lo anterior, trataremos la dinámica poblacional de una manera más profunda.

Si la curva poblacional continuara en línea recta como en los últimos años, en el año 2100 seríamos 15,000 millones de habitantes, o sea casi el doble de hoy. Pero la realidad es que seremos en ese punto cuando máximo 11,000 millones de habitantes, ya que la línea recta no es real por la dinámica de edades de la población. Cada vez tenemos menos hijos y la población es más vieja.

Lo anterior, si no llega una PANDEMIA REAL o una SEQUÍA MUNDIAL o cualquiera de tantos medios que tiene la Naturaleza para llegar a equilibrar el exceso de población de nuestra especie y reduzca ampliamente esa proyección.

Durante 10,000 años la población creció a ritmos relativamente lentos hasta el año 1,800 en que llegamos a 1,000 millones de habitantes, y es casi el inicio de la ERA INDUSTRIAL. Después de este punto, en solo 130 años, en 1930 ya llegamos a 2,000 millones de habitantes. Después en tan solo 96 años llegamos a 8,300 millones de habitantes, esto es 6,300 millones más, crecimiento insostenible ecológicamente para el planeta.

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Argumento 1: La base del incremento poblacional es en primer lugar la mayor esperanza de vida, o sea que cada vez vivimos más y, en segundo lugar, el número de hijos que nacen por mujer. La manera de vivir más es por los avances de la medicina a través de vacunas y medicina en general, y la manera de tener menos hijos es la educación de la población.

En el año 1800, y durante muchos siglos antes en el mundo cada mujer TENÍA EN PROMEDIO 6 HIJOS, de los cuales MORÍAN EN PROMEDIO 4 por diferentes circunstancias, especialmente enfermedades, hambre o guerras, y solo SOBREVIVÍAN 2 HASTA LA EDAD ADULTA; esto es, existía un equilibrio BRUTAL por parte de la Naturaleza. Dicho equilibrio se fue rompiendo por los avances tecnológicos, medicinales, educativos etc. En 1948 nacían 5 hijos por mujer y sobrevivían más de 4 hasta la edad adulta. En 1965 por motivos educacionales, económicos y políticos se inició una caída real en el número de hijos paridos por mujer, al grado que hoy nacen 2.5 hijos por mujer, debido a que 1,000 millones de personas dejaron de vivir en POBREZA EXTREMA y fueron más educados y decidieron tener menos hijos. Por lo que la dinámica poblacional se debe tratar en números seccionados por grupos de edades y no en número absoluto de pobladores.

Argumento 2: Basados en lo anteriormente expuesto, las generaciones que habitamos el planeta y que la mayoría nacimos de los años 1920 a los años 2020, somos producto de un desequilibrio ecológico que provocó la explosión demográfica que nos ha tocado vivir, de lo cual su más cruda expresión es el CONSUMISMO que nos tiene metidos en la trampa en que actualmente estamos viviendo y nos acabamos de empezar a dar cuenta del riesgo que corremos al presionar de tal manera a los recursos naturales del planeta.

Argumento 3: Pues bien, por lo anterior la única manera de retomar el balance y equilibrio existente durante miles de años es volver a llegar a tasas de nacimiento de 2 hijos por mujer o aun menores, e ir disminuyendo el número de pobladores en el planeta. Lo anterior es un punto que ya casi alcanzamos el día de hoy, pero alcanzaremos un máximo de población entre los años 2075 al 2100 de 11,000 millones de nosotros HOMO SAPIENS. Y después empezaremos a decrecer en el número total de habitantes con una real disminución en la presión ecológica que recibe el planeta.

Lo anterior echa por tierra la mentira sistemática que se nos ha vendido como la panacea por parte de las transnacionales y que los ECONOMISTAS, en su nula visión ecológica llaman BONO DEMOGRÁFICO, que es simplemente el aumento de tamaño del mercado para seguir haciendo negocios sin visión de Futuro Ecológicamente Sustentable. Sin embargo, lo que nos toca a cada uno de nosotros es disminuir la presión CAMBIANDO NUESTROS HÁBITOS DE CONSUMO, que baje de inmediato la presión ecológica sobre el planeta desde hoy, es decir 75 años antes del pico poblacional.

Como aquí lo ves, te lo agradecerán o te lo reclamarán las siguientes tres generaciones: LOS NIÑOS QUE ESTÁN NACIENDO ACTUALMENTE, SUS HIJOS Y SUS NIETOS. Eso es ver al futuro como especie que habita el único planeta que conocemos con vida HASTA HOY, haciendo a un lado nuestro EGOÍSMO Y PRESENTISMO.