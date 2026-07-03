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Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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      La gente del Potrero ha vuelto a creer en Dios.

      La lluvia suele renovar su fe, que languidece en tiempos de sequía. Los animales comparten ese renacer. Otra vez la silenciosa vaca muge; el taciturno asno rebuzna; la callada gallina cacarea. Y los hombres hablamos, que es nuestra manera de cacarear, mugir y rebuznar.

      En la cocina de la antigua casa la tertulia se alarga tras la cena. Don Abundio narra algo que le aconteció al padre de doña Rosa, su mujer.

      -Se le treparon las copas, y cuando se subió al caballo lo hizo de modo que quedó con la cara hacia la cola del animal. Le dije: "Se montó usté al revés, tata". Me contestó: "¿Y cómo chingaos sabes pa´ ´ónde voy?".

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      Todos reímos, menos doña Rosa. Masculla con enojo:

      -Viejo hablador.

      Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

      -Por ésta.

      ¡Hasta mañana!...

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