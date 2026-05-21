Generales de zona, -CEO- habilitados

"No hay General que resista

un cañonazo de 50 mil pesos".

General Álvaro Obregón

Aconteció en una Zona Militar del pacifico. –A mí no me venga con estupideces mi General, por culpa de Ustedes está el Estado en violencia extrema. Yo, ni mi antecesor los propusimos ni los pusimos. A Usted, como al otro General Secretario de Seguridad Pública me los mandaron de la ciudad de México, así que me va haciendo el favor de irse por donde vino, porque yo aquí, no lo quiero.

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-No, mi Gobernadora, Ustedes han hecho todo el desmadre aquí y Usted es parte del Cartel de Sinaloa.

La creciente militarización de la seguridad pública, representa ya para las fuerzas armadas un claro desafío para aceptar su responsabilidad en el tema, o lavarse las manos como Pilatos. Llevan más de treinta años en funciones de seguridad civil, inició con el intrincado y confuso slogan: "militares en retiro", pues, ahora muchos están en activo y están de policías.

La llegada de militares y marinos al ámbito de la seguridad pública federal, estatal y municipal, se dio con la venia de la Suprema Corte de Justicia por allá de 1996 por una acción de inconstitucional promovida por diputados en contra de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, misma que fue resuelta por unanimidad, que sí era constitucional la presencia de militares y marinos en labores de seguridad pública, siempre y cuando, estuvieran bajo el mando de autoridades civiles. Ahí, es donde "torció el rabo la marrana".

También, durante seis sexenios se ha legitimado el actuar de militares y marinos en materia de seguridad pública, con efectos adversos, ya que los Generales de las Zonas Militares y Regionales, han tenido un papel predominante con Gobernadores, Alcaldes y los capitanes del dinero a nivel local, más allá de sus funciones castrenses.

Se han convertido en una suerte de CEO en apoyo logístico y de inteligencia en las treinta y dos entidades federativas con alta penetración política-social. La trasparencia, rendición de cuentas y algún tipo de mecanismo de responsabilidad, se han diluidos entre -tareas de seguridad pública y tareas militares-.

Por otro lado, las fuerzas del orden público están apropiándose un rol altamente militarizado, un acogimiento que se da desde las academias de policía, los uniformes, las armas de alto poder, su estructura altamente vertical y jerarquizada, entrenamiento, formas y maneras militares que acaban mudando lo "civil", no en una policía civil democrática, ni mucho menos en soldados, sino en una especie heterogénea de fuerza-paramilitar, entre un GI Joe y un Rambo.

TAPANCO: Me cuenta un General de División ya retirado, que lo que laceró mucho a los militares quedando muy resentidos, fue el apoyo incondicional presidencial que se le dio en su momento a policías, como el Negro Durazo y Genaro García Luna, relegando a la vieja guardia militar. Y algo así esta pasando en la actualidad con un "policía civil" con un gran apoyo absoluto presidencial, por el momento.

X @franciscosoni