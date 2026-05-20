Madre de Matthew Perry envía carta contra exasistente del actor

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- La madre de Matthew Perry,

, escribió una devastadora

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de Los Ángeles donde arremetió contradel actor y una de las cinco personas que se declararon culpables por su muerte.De acuerdo con, el mensaje llegó al juez días antes de que se dicte, quien fue declarado culpable de inyectar a Perry laque le arrebató la vida.En el menaje,expresó supor lay acusó directamente al asistente de traicionar la confianza de la familia y facilitar ladel actor:durante más de la mitad de su vida contra la. Luchó,a luchar", escribió.Según el sitio, que tuvo acceso al escrito, uno de los momentos más duros es cuando relata cómo encontró elen medio de la"Él era mi corazón y mi alma, y una noche solo era un cuerpo, tendido casi desnudo sobre la hierba fría y húmeda de su. Los helicópteros sobrevolaban la zona, ansiosos por ver a mi pequeño hijo muerto, mientras yo permanecía en la calle, suplicando que me dieran una manta para cubrirlo", agregó.Asimismo,alde Perry no solo de haber defraudado la confianza de la familia; sino de incumplir con su tarea de, pues era él quien instigaba su consumo de drogas.en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. Suera ser el compañero y protector de mi hijo en su lucha contra la. (Pero) conseguía una fuente de suministro, luego otra. Le inyectaba las drogas a Matthew, a pesar de que él no tenía la menor cualificación".también recordó quepermaneció cerca de la familia después de la muerte del actor e incluso habló durante el funeral. "Confiamos en un hombre, y mi hijo pagó las consecuencias", escribió.La muerte de Matthew Perry provocó unasobre eldeal actor. En el caso han sido señaladas varias personas, incluida, conocida públicamente como la "Reina de la" quien fue condenada a 15 años de prisión.