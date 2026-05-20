logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala

El afectado solicitó ayuda a Protección Civil para remover el árbol que destruyó su vivienda.

Por Huasteca Hoy

Mayo 20, 2026 09:33 p.m.
A
Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala

CIUDAD VALLES. Un hombre que recién había construido su casa, la vio destruida por la caída de un árbol, empujado por los vientos de la tormenta de la noche del martes. 

En la calle Montaño, una casa, recién construida con madera y lámina fue aplastada por un árbol que no aguantó las ráfagas de viento de la tormenta ocurrida la noche del martes. 

El dueño de la casa apenas y se había mudado hace unos días, cuando la naturaleza le jugó la mala pasada

Pidió apoyo a Protección Civil Municipal, para la remoción y corte del macizo que lo dejó sin casa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala
Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala

Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala

SLP

Huasteca Hoy

El afectado solicitó ayuda a Protección Civil para remover el árbol que destruyó su vivienda.

Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada
Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada

Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada

SLP

Huasteca Hoy

Un enjambre fue retirado frente al Hotel Misión para evitar riesgos a peatones en Ciudad Valles.

Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca
Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca

Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca

SLP

Redacción

Protección Civil Estatal informó que no se registraron daños mayores tras las lluvias

Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles
Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles

Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Vecinos bloquearon accesos a las construcciones, pues denuncian que han provocado daños en bardas contiguas