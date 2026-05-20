Aston Villa y príncipe Guillermo celebran título en la Liga Europa

Ante el futuro rey de Inglaterra, Unai Emery reafirmó su estatus como el monarca de la Liga Europa.

El Aston Villa goleó el miércoles 3-0 al Friburgo en Estambul para asegurar que Emery ampliara su récord con su quinto título en la competición europea.

Quien celebró efusivamente dentro del Estadio Tupras fue el príncipe Guillermo, aficionado del Villa de toda la vida y que viajó para ver cómo su amado equipo ponía fin a una espera de 30 años por un trofeo importante.

"¡¡Noche increíble!! Enormes felicitaciones a todos los jugadores, al equipo, al personal y a todos aquéllos conectados con el club", publicó el príncipe en X.

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Guillermo sujetó su teléfono para tomar fotos mientras el capitán John McGinn levantaba la copa en el centro del campo y frente a una explosión de confeti.

"Es un tipo con clase. Estuvo en el vestuario antes del partido y es un gran aficionado del Villa, así que nunca se lo iba a perder", dijo McGinn a TNT Sports.

Fue el primer gran trofeo del Villa desde 1996, cuando ganó la Copa de la Liga inglesa, y su primer título continental desde que levantó la Copa de Europa y luego la Supercopa en 1982.

¿Alguna vez estuvo en duda el resultado con Emery, el máximo especialista de la Liga Europa en el banquillo?

El técnico español ha disfrutado de un éxito notable en el segundo torneo europeo más importante de clubes: ganó la competencia tres años seguidos con el Sevilla entre 2014 y 2016, y se coronó de nuevo con el Villarreal en 2021.

Ahora ha guiado al título a un tercer equipo que tiene "Villa" en su nombre.

"Siempre estoy muy agradecido por Europa, por cada competición, Conference League, Champions League, Liga Europa, pero especialmente la Liga Europa", dijo Emery. "Luchamos con fuerza en esta competición e intentamos dar lo mejor. Jugamos de una manera muy seria este año".

Dos brillantes goles en la primera mitad, de Youri Tielemans y el argentino Emiliano Buendia pusieron al Villa con ventaja de 2-0 al descanso. Morgan Rogers añadió el tercero en el complemento.

Friburgo, equipo alemán que hace 10 años jugaba en la segunda división, fue superado ampliamente en su primera final europea.

El Villa estaba en la segunda división de Inglaterra incluso más recientemente, en 2019. Y aunque era el gran favorito antes del partido del miércoles, ocasiones como ésta parecían muy lejanas en 2022, cuando Emery fue contratado.

En aquel entonces, el Villa estaba un puesto por encima de la zona de descenso y en peligro de volver a bajar.

La transformación que ha supervisado el estratega ha sido notable — llevando al equipo a la Liga de Campeones la temporada pasada y clasificándolo de nuevo para la máxima competición de clubes de Europa el próximo curso.

"Con este entrenador al mando, todo es posible", dijo McGinn, seleccionado de Escocia. "Esta noche todo lo que hemos construido simplemente se unió, y el orgullo que sentí con el 3-0 a 10 minutos del final, pensando que somos campeones de Europa, fue algo que ni siquiera puedo describir.

"Es el momento y la noche más orgullosos de mi carrera hasta ahora".

Tielemans puso al Villa por delante con una volea tras el centro de Rogers a los 41 minutos, enviando su disparo más allá del alcance del portero Noah Atubolu.

A los tres minutos del tiempo añadido de la primera mitad, Buendia elevó la ventaja al doble con un disparo curvado de zurda desde fuera del área que se arqueó hacia la escuadra.

El gol de Rogers a los 58 llegó cuando se deslizó en el primer palo para desviar el centro de Buendia por encima de la línea.

"Tuvimos una gran temporada y coronarla con esto es increíble", dijo Tielemans.

La victoria fue además una redención personal para Emery, quien fue despedido por el Arsenal en noviembre de 2019 pese a haber llevado al equipo a la final de la Liga Europa a principios de ese año, cayendo ante el Chelsea.

Un ganador en serie, ahora ha obtenido trofeos con clubes de tres países diferentes, y también levantó el título francés con el Paris Saint-Germain.