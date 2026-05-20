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Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada

Un enjambre fue retirado frente al Hotel Misión para evitar riesgos a peatones en Ciudad Valles.

Por Huasteca Hoy

Mayo 20, 2026 09:31 p.m.
A
Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada

CIUDAD VALLES. Hoy se registraron dos ataques de abejas a personas de la zona tének y además Protección Civil removió un enjambre que se encontraba en plena banqueta del bulevar. 

En dos eventos diferentes, abejas atacaron a dos hombres en la Zona Tének, en el ejido La Subida, de acuerdo con reportes de la dirección de Protección Civil Municipal. 

También esta mañana, operarios de esa corporación atendieron y ahuyentaron un enjambre que habría llegado a una jardinera, frente al Hotel Misión, dado que es una banqueta con mucho paso de peatones. 

Hace un par de días, la misma corporación tardó dos días en ahuyentar un enjambre en un hotel de la colonia Rotarios.

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