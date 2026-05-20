Elon Musk presenta plan de venta de acciones de SpaceX en Nueva York

SpaceX revela planes para lo que podría ser la mayor oferta pública inicial de la historia

Por BERNARD CONDON Associated Press

NUEVA YORK (AP) — Elon Musk anunció el miércoles planes para una de las mayores ventas de acciones al público por parte de una empresa espacial que actualmente pierde miles de millones de dólares al año.

Los documentos presentados el miércoles muestran que SpaceX perdió 2.600 millones de dólares por operaciones el año pasado sobre ingresos de 18.700 millones de dólares, y que las pérdidas siguieron acumulándose al inicio de este año.

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SpaceX reporta pérdidas y planes de financiamiento

El folleto informativo no indica una cifra en dólares sobre el monto que Musk espera recaudar, pero diversos reportes lo han situado en unos 75.000 millones de dólares. Una oferta de ese tamaño superaría fácilmente al actual titular del récord, Saudi Aramco, el gigante petrolero que salió a bolsa hace siete años y recaudó 26.000 millones de dólares.

SpaceX, formalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., ha señalado que el dinero ayudará a financiar proyectos para llevar personas a la Luna y a Marte, en su empeño por convertir a los humanos en una especie intergaláctica mientras enfrenta amenazas existenciales que podrían acabar con la civilización.

"No queremos que los humanos tengan el mismo destino que los dinosaurios", señala el documento presentado.

El folleto informativo se lee en parte como una versión de fantasía hollywoodense del futuro, detallando en una sección cómo parte de la compensación de Musk se otorgará sólo si mantiene "una colonia humana permanente en Marte con al menos un millón de habitantes".

Detalles sobre compensación y control accionarial

Pero aunque no fuera así, la venta de acciones por sí sola podría convertir a Musk, un importante tenedor de acciones que fundó SpaceX en 2002, en el primer billonario del mundo. Forbes actualmente estima su patrimonio neto en 839.000 millones de dólares.

Además de fabricar cohetes reutilizables para lanzar astronautas a la órbita, SpaceX tiene otros negocios, algunos exitosos, otros con dificultades, y con muchas incógnitas.

El documento muestra que Starlink, la mayor empresa de comunicaciones satelitales del mundo, es una gran fuente de efectivo para la compañía, generando 4.400 millones de dólares en ingresos operativos el año pasado. El negocio utiliza 10.000 satélites en órbita baja para proporcionar servicio de internet a 10 millones de personas en 150 países y territorios.

Entre los negocios con dificultades están dos unidades de Musk que fueron adquiridas recientemente por SpaceX: su plataforma de redes sociales X, antes Twitter, y su negocio de inteligencia artificial, xAI. Esas compras fueron criticadas por algunos inversionistas de SpaceX como rescates porque pierden mucho dinero.

El folleto informativo indica que su negocio de IA perdió 6.400 millones de dólares por operaciones el año pasado.

El negocio original de SpaceX, fabricar cohetes y realizar lanzamientos, se ha visto ayudado por enormes contratos gubernamentales, lo que plantea preguntas que podrían volver para atormentar a la empresa. Dada la estrecha relación de Musk con el gobierno de Donald Trump, abogados de ética gubernamental y grupos de observadores han preguntado si ha recibido un trato especial para ganar dinero de los contribuyentes, y si esa buena suerte se acabará una vez que Trump deje el cargo.

SpaceX ha ganado contratos por valor de 6.000 millones de dólares de la NASA, el Departamento de Defensa y otras agencias gubernamentales en los últimos cinco años, según USAspending.gov. La empresa señaló en los documentos presentados que una quinta parte de sus ingresos el año pasado provino del gobierno federal.

Musk fue el mayor donante de la campaña presidencial de Trump y sigue siendo un gran respaldo a pesar de su relación a veces accidentada después de dirigir el plan de recorte de costos del gobierno llamado DOGE el año pasado.

Como muchos ejecutivos corporativos, la compensación de Musk irá mucho más allá de su salario anual, que fue de 54.080 dólares en 2025 y se ha mantenido sin cambios desde 2019, según el documento presentado.

El folleto informativo dice que las adjudicaciones de acciones para él se dividirían en 15 montos casi iguales —67 millones de acciones cada uno— y se consolidarían sólo a medida que la empresa alcance objetivos preestablecidos de capitalización de mercado. Además de la colonia marciana, el valor bursátil de SpaceX tendría que alcanzar 7,5 billones de dólares para que reciba la adjudicación completa.

Recibiría aún más adjudicaciones de acciones si SpaceX logra poner en el espacio centros de datos del tamaño de campos de fútbol.

El documento muestra que Musk tendrá un gran control sobre el negocio.

Dice que Musk y otros accionistas recibirán acciones de una clase especial que les otorga 10 votos por cada acción que posean. Esos accionistas podrán, entre otras cosas, elegir a la mayoría del consejo de administración de la empresa.

"Esto limitará o impedirá su capacidad de influir en asuntos corporativos y en la elección de nuestros directores", advirtió SpaceX a los posibles inversionistas.

SpaceX podrá presentar la oferta a los inversionistas — en lo que en la jerga de Wall Street se conoce como un "road show" — 15 días después de hacer público su folleto informativo. En este caso, eso equivale al 4 de junio.