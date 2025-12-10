In-D: La mejor canción en español del siglo XXI, según Rolling Stone

Parece mentira, pero ya han pasado veinticinco años desde aquella espera delirante por la llegada del año 2000. A finales del siglo pasado todos imaginábamos, con ingenuidad y vértigo, que el nuevo milenio nos recibiría con autos voladores, ciudades suspendidas en el cielo y un progreso casi mágico que nos haría entrar de golpe a la ciencia ficción. Éramos jóvenes y estúpidos. Teníamos esa certeza infantil, casi poética, de que el primero de enero del 2000 todo sería distinto, como si el simple cambio de dígito significara una revolución en la humanidad.

Y sin embargo, el calendario avanzó sin demasiados sobresaltos: seguimos siendo los mismos seres confundidos, frágiles, soñadores. Lo que sí cambió, quizá más de lo que entonces imaginábamos, fue la música. Esa energía etérea que nos acompaña al volante, en la sobremesa, en las calles, en los duelos, en las celebraciones. La música se transformó con nosotros, y ahora, con un cuarto de siglo encima, la revista Rolling Stone publica su lista de las 100 mejores canciones en español del siglo XXI. Parece un buen momento para hacer una especie de corte de caja musical y echar un vistazo a lo sucedido en la música latinoamericana en lo que va del siglo.

Una lista que busque "mejores" y "peores" dentro de la música siempre será subjetiva. No existe manera de decretar de forma definitiva qué canción tiene mayor mérito que otra, porque la música es territorio de emociones, gustos y tiempos internos. Aun así, resulta fascinante que una publicación con el peso simbólico de Rolling Stone se atreva a levantar una fotografía cultural de esta naturaleza. Este listado no determina jerarquías absolutas, pero sí ilumina los puntos donde el arte logró penetrar el tejido social. Por eso no sorprende que el puesto número uno lo ocupe "Latinoamérica" de Calle 13 (acompañados por Totó La Momposina, Susana Baca y Maria Rita). Esta canción no es solamente un tema musical: es una declaración de identidad. Si hoy llegara una delegación extraterrestre y nos pidiera que explicáramos quiénes somos los latinoamericanos con una sola pieza, "Latinoamérica" sería la opción más honesta y completa. Ahí están nuestros paisajes, nuestras heridas, nuestros rituales, nuestros sabores, nuestras contradicciones. Está la luz de lo que celebramos y la sombra de aquello que seguimos sin resolver. Está el orgullo y la rabia. La risa y la cicatriz.

"Latinoamérica" es una radiografía musical y cultural cuya fecha de caducidad parece nunca llegar. Han pasado más de diez años desde su lanzamiento y, para bien o para mal, la canción sigue describiendo el presente. Lo bueno: nuestra diversidad cultural, la música, las tradiciones, nuestra capacidad de resistir. Pero también saca a flote el lado oscuro: la desigualdad, la violencia, la corrupción, las desapariciones, el abuso del poder.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El top 5 de las mejores canciones en español de lo que va del siglo XXI lo completan "Hasta la Raíz" (Natalia Lafourcade), "La Camisa Negra" (Juanes) "Eres" (Café Tacvba) y "Somos Más Americanos" (Los Tigres del Norte). Y si usted, mi estimado lector, desea echarse un clavado a la lista completa de las 100 canciones puede darse un banquete musical de rechupete. No se trata de decretar ganadores, sino de observar la trayectoria emocional de un pueblo. De detenernos un momento y hacer memoria colectiva. No como jurado, sino como comunidad. Y, sobre todo, de entender que todo lo que nos rodea es cultura. Desde Beethoven hasta Paty Chapoy. Bajo este entendido puede que esta lista de las 100 mejores canciones en español del siglo XXI tome algún sentido.