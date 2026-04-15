In-D: Michael Jackson, luz y sombra.

Después de dos años de larga espera será estrenada la biopic de Michael Jackson. Sabemos bien que existen historias que no caben en una sola versión. Hay vidas que no admiten edición sin que algo esencial se rompa. Y luego está la de Michael, una figura que parece diseñada para incomodar cualquier intento de relato lineal. Ahora que se aproxima el estreno de este filme, la pregunta no es si veremos una buena película, sino qué versión de la verdad nos van a contar y cuál van a dejar fuera de cuadro..

Porque toda biografía es, en el fondo, un acto de selección. Y cuando esa selección pasa por el filtro de la propia familia del retratado, el ejercicio deja de ser solamente narrativo para convertirse en algo más cercano a una operación de memoria. Una curaduría emocional del legado. Una edición, quizá necesaria y conveniente, de lo que se decide recordar y lo que se prefiere suavizar.

El dilema es brutal: ¿cómo se cuenta la historia de alguien que fue, al mismo tiempo, una de las mentes más brillantes de la música moderna y una de las figuras más controvertidas de la cultura popular? ¿Cómo se retrata a un artista que redefinió el espectáculo global, pero cuya vida estuvo marcada por acusaciones que siguen dividiendo opiniones?

No hay respuesta cómoda. Porque nadie es completamente luz. Nadie es completamente sombra. La infancia de Michael Jackson está lejos de ser un prólogo amable. La figura de su padre, Joe Jackson, aparece constantemente asociada al rigor extremo, al control férreo, al abuso psicológico y físico. De ahí emerge un niño prodigio que aprende a dominar el escenario antes de entender su propia identidad. Un niño que crece bajo reflectores que no perdonan errores ni permiten pausas. Un niño que, quizá, nunca dejó de serlo del todo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entonces la historia de este complejo personaje se fractura. Porque ese mismo niño, convertido en adulto, es también el hombre que enfrentó acusaciones de abuso infantil. El artista que construyó un universo de fantasía (Neverland) que algunos interpretaron como refugio y otros como evidencia. El ídolo que para millones sigue siendo inocente, y para otros, profundamente cuestionable.

¿Puede una película abarcar esa contradicción sin traicionarla? La sospecha de una película que busca limpiar el nombre de Michael Jackson no surge de la nada. Surge del contexto. De saber que el proyecto cuenta con la aprobación y participación directa de la familia Jackson. De entender que, en términos narrativos, eso rara vez se traduce en un retrato incómodo. Más bien en uno controlado. En uno donde las aristas se liman y las zonas oscuras se iluminan con cautela.

No es necesariamente una mentira. Pero tampoco es toda la verdad. En medio de esa tensión aparece otro elemento que vuelve todo aún más simbólico: el hecho de que quien interpretará a Michael sea su propio sobrino, Jaafar Jackson. La representación se vuelve entonces casi genealógica, como si la historia no solo se contara desde dentro, sino que se encarnara desde dentro. Como si el mito se protegiera a sí mismo.

Pero quizás el terreno más delicado no esté en lo que se diga, sino en lo que se muestre.

Porque hay una transformación en la figura de Michael Jackson que no es solo artística, sino profundamente visual. Su rostro, su piel, su cuerpo: todo fue mutando con el paso de los años. Entre diagnósticos médicos, cirugías estéticas y decisiones personales, su imagen se convirtió en un campo de interpretación constante. ¿Fue una consecuencia de enfermedad? ¿Una búsqueda estética? ¿Una ruptura con su propia identidad?

¿Cómo se va a representar eso en pantalla?

No hay forma de esconder nada sin que se note. La cámara no negocia con la ambigüedad. La imagen obliga a tomar postura. Esa es, quizá, la gran apuesta (y el gran riesgo) de esta película: no solo contar quién fue Michael Jackson, sino decidir cómo queremos recordarlo. Como un genio incomprendido, como víctima de su propia historia, como un hombre que no fue capaz de sanar las heridas de su infancia.

El problema es que el público no llega vacío. Llega con una opinión previa. Con una postura. Y el cine, cuando toca figuras de este tamaño, no solo entretiene: interviene en la memoria colectiva. Quizá por eso el verdadero conflicto no está en la película, sino en nosotros. En nuestra necesidad de decidir si podemos separar al artista de la persona. En nuestra incomodidad ante la idea de que alguien pueda ser brillante y oscuro al mismo tiempo. En nuestra resistencia a aceptar que hay historias que no se resuelven, solo se observan desde distintos ángulos.

La vida de Michael Jackson no es un relato limpio. No es una línea recta. Es un espejo fragmentado. Y tal vez la pregunta más honesta no sea qué versión nos van a mostrar, sino si estamos dispuestos a aceptar que ninguna versión será suficiente para retratar la vida de un ser humano tan complejo.

¿Qué historia nos van a contar? ¿Cómo vamos a digerir el cuento que nos van a presentar en pantalla? La respuesta a estas preguntas debe ser igual de confusa que la propia vida de ese ser humano al que coronamos como el Rey del Pop.