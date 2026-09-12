La generación que quiere todo... y lo quiere ahora

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(Parte 2)

En la primera parte hablábamos de una generación que creció con algo que las anteriores no tuvieron de la misma manera: acceso inmediato a información, entretenimiento, opciones y opiniones. La Generación Z aprendió que puede comparar, cuestionar y cambiar de opción prácticamente en cualquier momento. Ahora la pregunta es: ¿qué tiene que hacer el marketing para conectar con ellos?

La respuesta no está en aprender a hablar como jóvenes, utilizar más memes o llenar las redes de influencers. Está en algo mucho más profundo: aprender a entenderlos.

Hoy las campañas publicitarias necesitan comenzar pensando en lo que el consumidor quiere escuchar, experimentar y compartir.

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El primer cambio es pasar de vender a conversar. Una marca que solamente habla de sí misma termina pareciéndose a esa persona que llega a una reunión y pasa toda la noche hablando de lo maravillosa que es. Puede llamar la atención, pero difícilmente conseguirá que alguien quiera volver a conversar con ella.

El segundo cambio es pasar de publicidad a contenido. La pregunta ya no debería ser únicamente "¿qué anuncio vamos a hacer?", sino "¿qué podemos crear que una persona quiera consumir, aunque no estuviera pensando en comprar?".

Una empresa puede enseñar, entretener, inspirar o resolver problemas. Cuando consigue hacerlo, deja de depender de la interrupción publicitaria. Ya no necesita perseguir permanentemente al consumidor; puede conseguir que el consumidor se acerque voluntariamente.

También ha cambiado quién tiene credibilidad. La celebridad tradicional comparte hoy el escenario con los creadores de contenido. No necesariamente gana quien tiene millones de seguidores, sino quien tiene una comunidad que le cree.

Y aquí aparece una palabra fundamental: AUTENTICIDAD.

La Generación Z tiene una enorme capacidad para detectar contradicciones. Una empresa puede hablar de inclusión, sostenibilidad o responsabilidad social, pero si sus acciones contradicen sus discursos, la diferencia puede hacerse evidente rápidamente.

Por eso, conectar con esta generación no significa aparentar ser joven. Significa ser congruente.

Si una empresa dice que escucha a sus clientes, debe escucharlos. Si habla de sostenibilidad, debe actuar. Si promete una experiencia extraordinaria, debe entregarla.

La mejor campaña de marketing es aquella que la empresa puede sostener con sus acciones.

La personalización también adquiere una nueva dimensión. El consumidor ya espera que las marcas conozcan sus preferencias, pero existe una frontera delicada entre "me conoces" y "me estás vigilando". La tecnología y la inteligencia artificial permiten comprender mucho mejor al consumidor, pero también obligan a utilizar esa información con responsabilidad.

Porque conocer al cliente no significa utilizar todo lo que sabemos sobre él.

Significa utilizar lo que sabemos para crearle valor.

Y quizá la mayor lección está en la fidelidad. En un mercado donde las alternativas están a un clic de distancia, la lealtad ya no puede darse por sentada. Cada compra plantea una nueva pregunta:

¿Qué razón le estamos dando al cliente para regresar?

Podemos conseguir una primera compra con publicidad y una segunda con una promoción. Pero para conseguir una tercera necesitamos algo mucho más difícil de copiar: valor.

Valor en el producto, en la experiencia, en el servicio, en la relación y en lo que la marca representa.

La Generación Z puede llegar por TikTok, Instagram o un creador de contenido. Pero no se quedará por eso. Se quedará si encuentra una razón para hacerlo.

Quizá el problema no es que esta generación sea demasiado exigente. Quizá simplemente ya no es tan fácil de convencer.

Y eso, más que una amenaza, puede ser una extraordinaria oportunidad para el marketing.

Porque el consumidor que exige más, también puede convertirse en el consumidor que más valora a una empresa cuando encuentra algo auténtico, relevante y consistente.