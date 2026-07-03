Los 250 de América

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"Aunque enfrentamos las dificultades de hoy y de mañana, sigo teniendo un sueño. Es un sueño con profundas raíces en el sueño americano".

Martin Luther King, 1963

Fue una afirmación revolucionaria: "Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

La Declaración de Independencia de las 13 colonias británicas de Norteamérica, promulgada el 4 de julio de 1776, mañana hace 250 años, fue redactada principalmente por un virginiano de 33 años llamado Thomas Jefferson. Si bien el documento citaba al "Creador", rompía con el concepto del origen divino del poder político. Ya no era Dios quien otorgaba al monarca el derecho a gobernar y obligaba a los súbditos a obedecer; su posición era que los gobiernos "derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados". Pero añadía: "Cuandoquiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho de reformarla o abolirla". Sí, la declaración reconocía el derecho a la rebelión.

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Varios de los padres fundadores de los Estados Unidos de América tenían un espíritu libertario. Thomas Paine argumentó en Sentido común: "La sociedad en todo estado es una bendición, pero el gobierno, incluso en su mejor estado, no es más que un mal necesario, en su peor estado uno intolerable". James Madison afirmó: "Hay que desconfiar de todos los hombres con poder"; por eso exigió que el nuevo Estado norteamericano tuviera contrapesos al gobierno, se opuso a la creación de un ejército permanente -quería una milicia ciudadana-- y consideró que "los impuestos son los instrumentos conocidos para traer a los muchos al dominio de los pocos"; por eso también rechazó el uso "del dinero de los contribuyentes en objetos de benevolencia" y afirmó que, "en las repúblicas, el gran peligro es que la mayoría no respete de manera suficiente los derechos de la minoría".

América -sí, el nombre es correcto, como México lo es para Estados Unidos Mexicanos-- no fue nunca ni es hoy un país perfecto. La igualdad ante la ley que pregonaba la Declaración de Independencia no alcanzaba a las mujeres, los indígenas, los esclavos negros o los hombres blancos sin propiedades, pero con el tiempo se fue generalizando. En cambio, la idea de Madison de no constituir un ejército formal se ha olvidado, conforme la nación se ha convertido en la mayor potencia militar de la historia. Los mexicanos sufrimos las consecuencias con la intervención de 1846-1847.

El poderío militar ha sido producto de una gran prosperidad. Por eso tantos mexicanos han cruzado la frontera en busca del "sueño americano". El respeto a los derechos de propiedad, los tribunales independientes, la inmigración y la libertad comercial han construido riqueza.

Hoy vemos una lucha política por el alma misma de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha tratado de eliminar algunos de los fundamentos que ayudaron a construir la prosperidad estadounidense, desde el libre comercio hasta la inmigración. Su presidencia es producto del voto popular, pero en una democracia el ciudadano tiene siempre la posibilidad de modificar el rumbo. Un factor de optimismo es que el país mantiene un poder judicial independiente. Apenas esta semana, por ejemplo, la Suprema Corte rechazó el decreto de Trump que eliminaba el derecho constitucional de todos los nacidos en Estados Unidos a acceder a la ciudadanía.

América no es perfecta, ningún país lo es, pero ha mostrado enormes virtudes en el camino. Por ello su revolución influyó en tantos países y pensadores, incluidos los liberales mexicanos del siglo XIX. Hoy hay todavía mucho que admirar de esa gran nación.

T-MEC

Entiendo la decisión de poner buena cara ante lo inevitable, pero la decisión de Washington de no renovar el T-MEC hace daño a México y a Canadá, y también a Estados Unidos.

www.sergiosarmiento.com