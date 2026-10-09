Los XV de Morena

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"El poder autocrático requiere la degradación de la autoridad moral".

Masha Gessen

Andrés Manuel López Obrador creó el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) el 2 de octubre de 2011. Era inicialmente un poderoso grupo disidente dentro del Partido de la Revolución Democrática. La reunión fundacional se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, que no es barato. López Obrador, quien se perfilaba ya como candidato presidencial del PRD por segunda vez, en 2012, pidió a los asistentes que se organizaran para rescatar al país de la corrupción, las injusticias y los privilegios, y que realizaran una transformación profunda y pacífica de la vida pública. Reiteró una frase de su campaña de 2006: "No mentir, no robar y no traicionar". Esa reunión del Auditorio la celebró el partido este pasado 8 de octubre como su "XV aniversario".

Después de su derrota electoral de 2012, López Obrador renunció públicamente al PRD en una asamblea en el Zócalo el 9 de septiembre de 2012. Morena se convirtió en asociación política el 20 de noviembre. El 9 de julio de 2014 recibió su registro como partido. Cuatro años después, en 2018, ganó no solo la Presidencia, sino mayorías en las dos cámaras del Congreso. Convirtió estas mayorías en absolutas al comprar a los legisladores del Partido Verde, que había competido en alianza con el PRI. En 2024, el INE y el Tribunal Electoral les dieron a Morena y a sus aliados una ilegal mayoría calificada en el Congreso. Hoy Morena es un nuevo partido hegemónico, como el PRI del siglo XX.

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El chihuahuense Luis H. Álvarez, uno de los referentes históricos del PAN, declaró en una ocasión: "Evitemos la tristeza de que a nosotros, que nunca nos derrotó la derrota, nos vaya a derrotar la victoria". El PAN ganó la Presidencia en 2000 y 2006, pero lo derrotó la victoria; no pudo realizar la transformación que impulsaba, en parte porque nunca tuvo mayorías en el Congreso. También López Obrador declaró que quería "llegar al poder, pero sin perder los principios", solo que a él y a sus seguidores estos principios se les extraviaron en el camino. Los morenistas no solo han mentido, robado y traicionado desde el poder, sino que han construido un nuevo régimen de partido hegemónico.

Es positivo que López Obrador no haya cedido a la tentación de quedarse en el poder, cosa que pudo haber hecho por el control absoluto que tenía sobre el Congreso y los organismos electorales en 2024. Se autoexilió en su rancho de Palenque, el mismo que decía que no era suyo, sin dejar de hacer sentir su presencia política. Sus protegidos y cercanos, como Rubén Rocha Moya y Adán Augusto López, gozan de libertad y poder, pese a las acusaciones en su contra. Su hijo Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", se ha registrado para buscar una diputación federal en Tabasco. Su hermano Pío López Obrador, el que recibió sobres con dinero en efectivo, se ha lanzado en Chiapas. Muchos miembros de la nueva "mafia en el poder" se han enriquecido.

El régimen ha reformado una y otra vez la Constitución para centralizar el poder. La enmienda más notoria fue la de 2025 que borró la independencia del poder judicial. Se han eliminado otros contrapesos al poder central. Los nuevos candidatos son seleccionados por dedazo. Hoy Morena tiene más poder que el PRI del siglo XX:

La experiencia sugiere que la excesiva concentración de poder no se mantendrá de manera indefinida. Algunos regímenes autoritarios pueden durar mucho tiempo, pero el poder absoluto genera corrupción y arrogancia que se convierten en semillas de su declinación. Morena dice estar cumpliendo XV años, pero quizá su régimen no dure los 70 del PRI del siglo XX:

Mexicana

Ahora nos dicen que Mexicana de Aviación será rentable en 2030. Hay buenas razones para dudarlo, pero lo principal es que la aerolínea no está cumpliendo con su "objetivo social" de dar servicio a destinos aislados, sino que ofrece una competencia desleal, subsidiada, a las aerolíneas privadas.

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