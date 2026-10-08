¿Cómo eliminar los rastros de sarro en el baño de forma sencilla?

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Las labores de mantenimiento en el hogar suelen requerir un esfuerzo considerable, especialmente cuando se busca remover la acumulación de cal en las zonas de alta humedad. El sarro que se adhiere a las griferías y sanitarios surge del depósito constante de minerales presentes en el agua potable.

Cómo usar limón para eliminar sarro en baño

Para solucionar este problema sin recurrir a insumos agresivos, el limón destaca como un recurso doméstico ideal.

El ácido cítrico presente de forma natural en esta fruta funciona como un potente agente limpiador capaz de descomponer el carbonato de calcio acumulado en las superficies metálicas y cerámicas de manera segura.

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Para devolverle la pulcritud y el brillo a las llaves de agua y azulejos, existe una técnica rápida que aprovecha la acidez natural junto con la fricción física. El procedimiento consta de cinco pasos consecutivos:

1. Cortar la pieza: Se parte un limón fresco por la mitad para exponer la pulpa jugosa.

2. Aplicar la sal: Se espolvorea un poco de sal gruesa directamente sobre la pulpa, generando un efecto ligeramente abrasivo para facilitar el tallado.

3. Frotar la superficie: Se pasa la mitad del cítrico con movimientos circulares sobre las zonas afectadas por el sarro en grifos y recubrimientos.

4. Dejar actuar el activo: Se permite que el jugo repose en la superficie durante un lapso de 10 a 15 minutos para que el ácido disuelva las incrustaciones minerales.

5. Enjuagar y secar: Se remueven los residuos con suficiente agua limpia y se pasa un paño seco para pulir el metal.

Tratamiento del sarro en la taza del baño con limón

El sarro acumulado en la taza del baño también se puede tratar de forma efectiva mediante las propiedades desincrustantes de la fruta. Para lograr un resultado óptimo, se recomienda llevar a cabo el siguiente proceso:

1. Exprimir el jugo: Se corta el limón y se vierte su zumo sobre las marcas amarillentas y la línea del nivel de agua en la taza.

2. Aprovechar la cáscara: Se frota la zona afectada utilizando el interior de la cáscara de la misma pieza.

3. Periodo de reposo: Se deja actuar la mezcla sobre las manchas durante un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos.

4. Tallar y enjuagar: Se cepilla la superficie con la escobilla del baño y se tira de la cadena para desalojar los restos.