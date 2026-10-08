Alejandro Moreno anuncia alianza PRI-PAN para Chihuahua 2027

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, informó que para la gubernatura de Chihuahua habrá alianza electoral en 2027 entre ese partido y el PAN.

Alejandro Moreno anuncia alianza PRI PAN en Chihuahua

En redes sociales, replicó un comentario de la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, sobre la ventaja que tiene el partido oficial frente al resto de los partidos si compiten solos.

Moreno Cárdenas recalcó que sumados los porcentajes de preferencias entre PRI y PAN, esa coalición encabeza las encuestas.

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"Hay que hacer bien las cuentas, luego por eso se llevan sorpresas. ¡Vamos a ganar Chihuahua!", señaló en un mensaje dirigido a Citlalli Hernández.

Alianza PRI-PAN lidera encuestas con 45.4% en Chihuahua

"Los números de todas las encuestas son claros y la tendencia nos da la razón: nuestra alianza lidera con un contundente 45.4% las preferencias en la entidad. La gente sabe que unidos somos más fuertes y queda demostrado que aliarse vale la pena cuando el objetivo es defender a México y a sus estados", subrayó.

El dirigente priista afirmó que el respaldo de la ciudadanía es el resultado de construir un gran proyecto, "altamente competitivo" y adecuado a las necesidades de las y los chihuahuenses.

"La alianza no solo es para competir, sino para ofrecer un rumbo de certidumbre, estabilidad y progreso para las familias chihuahuenses", enfatizó.

"En Chihuahua confían en nosotros porque somos partidos con experiencia, que sabemos gobernar y, lo más importante, ¡que damos resultados!", finalizó Alejandro Moreno su mensaje en redes sociales.