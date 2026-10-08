Quántico-Querétaro

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“Varias Academias de Policía “patito” y pocas profesionales.

-Donde se obedece sin pensar y se actúa sin preguntar-.

Querétaro pretende situarse a la vanguardia en profesionalización policial. Aspira a ser un Estado referente en materia de capacitación científica policial. A la altura de la otras Academias de Policía, como el FBI en Quántico Virginia; el Centro de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional en Ávila, España; el GIGN Grupo de Intervención de la Gendarmería de la Policía Francesa en Versalles, Francia; o la Real Academia de Policía en Canadá.

Con la bendición y apoyo económico de los Estados Unidos la primera piedra fue colocada por su Embajador en México, con una inversión inicial de treinta millones de pesos.

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¿Por qué Querétaro? pues, porque es uno de los estados más seguros a nivel nacional, en los últimos diez años, ha tenido una disminución y mantenido una tasa de homicidios menor que la ciudad de Huston Tx., por ejemplo. Dentro de las ciudades con más densidad poblacional e industrial (el segundo estado con mayor inversión extranjera), es de las más seguras y con mayor percepción de seguridad entre la población.

Hay tres claves para poder entender el éxito de Querétaro en materia de inversión y seguridad: Primero, la percepción de los queretanos por su policía estatal y la municipal de su capital, es positiva; Segundo, la incidencia y prevalencia delictiva en un estado densamente poblado, se ha mantenido estable desde hace veinte años y; Tercero, han invertido bien en infraestructura, capacitación, profesionalización, inteligencia y en un sistema mejor de Justicia Penal “Cosmos”, que integra y coordina a todas las instituciones de seguridad y justicia bajo un mismo objetivo y proceso estandarizado.

Invirtieron en un Complejo de Seguridad “RHINO”, un espacio estratégico con herramientas tecnológicas especializadas para la inteligencia operativa y áreas de capacitación policial. El primer Estado del país en contar con dieciocho hangares para sus Drones. Fusionaron los centros de comando y control C-2, C-4 Y C-5 que monitorean tres mil cámaras de CCTV en todo el Estado.

En ese mismo espacio del Complejo de Seguridad, se ha instalado la primera piedra de la que será la Academia Internacional de Policía. TAPANCO: Causó molestia el inicio del proyecto de la construcción de una Academia de Policía, y es porque hace un año inicio actividades “La Academia Nacional de Seguridad Pública”, ubicada en un campo militar de San Miguel de los Jagüeyes en el Estado de México, dependiente de la Secretaría de Seguridad Federal, operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, para formar policías a una Secretaría de Seguridad que no los tiene. Y ésta, debía ser referente principal de educación policial. ¿Usted sabia de ella?

Aparte, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Uno de sus objetivos es garantizar el desarrollo y la profesionalización de sus cuerpos policiales; desarrollar especialidades policiales de alto desempeño para hacer frente a los delitos de impacto nacional e internacional.

X @franciscosoni