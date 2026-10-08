Consejos para ver la luvia de Meteoros Dracónidas 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Bajo la oscuridad del cielo nocturno de octubre, la lluvia de estrellas Dracónidas llegará a protagonizar uno de los eventos astronómicos más esperados del año y podrá observarse desde México durante los próximos días.

INAOE informa sobre la lluvia de meteoros Dracónidas 2026

Según la información oficial del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), esta lluvia de meteoros alcanzará su punto de máximo actividad el próximo viernes 9 de octubre, por lo que será el pretexto ideal para salir con el telescopio en búsqueda de la postal más brillante del firmamento.

Este fenómeno es conocido por presentar una baja intensidad, ya que suele producir aproximadamente 5 meteoros por hora en su fase de máxima actividad. Asimismo, sus meteoros son excepcionalmente lentos y a menudo dibujan delicados trazos de luz que duran mayor tiempo de lo habitual.

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Recomendaciones para la observación de la lluvia de meteoros Dracónidas

De acuerdo con el sitio experto Starwalk, las Dracónidas se ven mejor desde el hemisferio norte, donde el radiante sigue relativamente alto al principio de la noche, por lo tanto México se encuentra en una región favorable para la observación de este fenómeno astronómico.

Para disfrutar de esta lluvia de meteoros sin interrupciones es importante planificar su observación. A continuación, compartimos algunas recomendaciones para apreciar cada detalle.

Ubica el radiante: El radiante es el punto en el cielo de donde parecen salir los meteoros y se ubica en dirección a la constelación de Draco, cerca de las estrellas Eltanin y Rastaban, conocidas como los "Ojos de Dragón". Sin embargo, no hace falta mirar directamente a este punto.

No es necesario un telescopio: Esta experiencia podrá disfrutarse a simple vista sin la necesidad de usar telescopios binoculares.

Busca el lugar ideal: Encuentra un lugar despejado que te permita observar el cielo sin edificios altos, árboles o montañas. Asegúrate de alejarte de la contaminación lumínica de la ciudad.

Adapta tu vista: Unas horas antes del evento, aléjate de las luces artificiales y acostumbra tus ojos a la oscuridad, por lo menos mantente en la oscuridad entre 20 a 40 minutos.

A pesar de que el día ideal para verlos es este viernes, la Lluvia de Meteoros Dracónidas cuenta con una ventana de observación de del 6 al 10 de octubre para destinar las noches en una interesante búsqueda astronómica.