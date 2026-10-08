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Natanael Cano pausa su carrera para atender su salud

Se espera información sobre reprogramación de fechas en próximos días.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 09:29 p.m.
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Natanael Cano pausa su carrera para atender su salud
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Natanael Cano hará una pausa en su carrera luego de las polémicas publicaciones que aparecieron en sus redes sociales durante los últimos días, así lo informó su equipo de trabajo en un reciente comunicado.

      Natanael Cano cancela conciertos y compromisos

      En el extenso mensaje, firmado por la familia y el propio cantante, anunciaron que el joven cantante canceló todos los conciertos restantes de su gira "Vol. 1 Tour 2026", al igual que sus apariciones públicas y demás compromisos laborales.

      El objetivo es que Cano pueda tomarse un tiempo y concentrarse en su salud y recuperación; aunque no se dieron detalles de los problemas que presenta.

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      "En estos momentos, su prioridad es su salud y bienestar, por lo que estará tomando el tiempo necesario para descansar, atenderse y recuperarse", se lee en el comunicado.

      Estado de salud y mensaje a seguidores

      El equipo del intérprete de corridos tumbados aseguró que, hasta el momento, se encuentra estable y pidió a sus fans no alarmarse.

      "Queremos transmitirles tranquilidad. Hasta el momento, Natanael se reporta en condición estable, pero necesita tiempo y espacio para enfocarse completamente en su salud".

      El anuncio llega después de que Cano compartiera una serie de videos que causaron desconcierto entre sus seguidores. En uno de ellos aparece arrojando piedras contra una camioneta Mercedes-AMG G 63, aparentemente de su propiedad, porque, según explicó, ya no le gustaba el color.

      La grabación se viralizó en redes sociales y, posteriormente, Cano aseguró que las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial. Sin embargo, desataron especulaciones entre los usuarios sobre su estado de salud mental.

      Sobre la reprogramación de las fechas, la oficina del cantante explicó que compartirá más información en los próximos días a través de los canales oficiales y pidió a sus seguidores respeto y privacidad durante este proceso.

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