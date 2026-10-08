Trabajadores del IMSS bloquean Paseo de la Reforma en protesta

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a privilegiar el diálogo después de que trabajadores del IMSS se levantaron de una mesa de negociación y decidieron movilizarse a la avenida Paseo de la Reforma.

Movilización de trabajadores y bloqueo en Paseo de la Reforma

A través de un comunicado, la Segob a cargo de Rosa Icela Rodríguez llamó a no afectar a la ciudadanía con bloqueos de calles y recalcó dar continuidad a la mesa de diálogo iniciada este 8 de octubre, "con el propósito de atender sus planteamientos y avanzar en la construcción de acuerdos".

"Cuando se llevaba a cabo la mesa de diálogo en las instalaciones de la Secretaría, un grupo se levantó de la mesa y decidieron movilizarse hacia Paseo de la Reforma, donde cerraron la circulación vehicular, afectando a los habitantes y visitantes de la Ciudad", mencionó Gobernación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Gobierno de México reiteró su disposición para acompañar este proceso mediante el diálogo, el respeto y la concertación "como vías para encontrar soluciones a las diferencias planteadas, en beneficio de los agremiados".

Para este jueves, trabajadores y trabajadoras del IMSS convocaron a concentración masiva en la Secretaría de Gobernación y advirtieron movilizaciones en caso de que el sindicato se negara al diálogo o no se aceptaran las propuestas de la base trabajadora.

El objetivo de esta manifestación, señalaron, "es arropar y respaldar a los 37 representantes elegidos por la base que ingresarán a la mesa de negociación con autoridades de Gobernación y la cúpula del Sindicato Nacional del Seguro Social".

Advirtieron que la movilización escalaría hacia la movilización en las calles "sí y solo sí las autoridades y el sindicato muestran falta de coherencia, simulación o nula voluntad para dialogar y negociar el pliego petitorio".

Reacción oficial y aclaración sobre retención de trabajadores

En otro comunicado, la Secretaría de Gobernación rechazó categóricamente que se haya retenido a trabajadores del IMSS, ante declaraciones que circulan por parte de integrantes del Sindicato del Seguro Social.

"La situación fue aclarada en la mesa de diálogo, no existe ninguna prueba de que esto haya sucedido y se reitera el llamado al diálogo, el respeto, a conducirse con la verdad y a la construcción de acuerdos", mencionó la dependencia.