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Trabajadores sindicalizados del IMSS exigen aumento y destituciones en SLP

El contingente partió de Plaza Sendero y avanzó por carretera 57 hacia distribuidor vial Benito Juárez.

Por Rubén Pacheco

Octubre 08, 2026 09:18 p.m.
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Trabajadores sindicalizados del IMSS exigen aumento y destituciones en SLP
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      Como réplica a las manifestaciones en la Ciudad de México, trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, se manifiestan en la capital Potosina para demandar incrementos salariales.

      Protesta y recorrido del contingente

      El primer contingente se reunió en las inmediaciones de la Plaza Sendero y desde este punto comenzaron a movilizarse sobre el carril central de la carretera 57, con dirección al distribuidor vial Benito Juárez.

      Demandas y rechazo a consulta salarial

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      Dijeron que se oponen a una consulta salarial, y plantearon un incremento salarial digno del 10 por ciento, pues de no proceder con este aumento se violentaría los estatutos.

      Demandaron la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y José Antonio Balderas Hernández, secretario general de la Sección XVIII de la organización en la entidad.

      Exigieron que no se apliquen medidas de represalia en contra de los trabajadores que decidieron inconformarse este día en apoyo al movimiento nacional.

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