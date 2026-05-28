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"Estamos del lado correcto

de la historia".

Maru Campos

Maru Campos era una figura relativamente desconocida a nivel nacional hasta hace poco. Los ataques en su contra del gobierno y Morena, sin embargo, le han dado relevancia. En política, como en otras actividades, "golpe que no mata fortalece".

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María Eugenia nació en la ciudad de Chihuahua en 1975, hija de María Eugenia Galván, quien fue diputada federal y secretaria de fomento social de Chihuahua. Abogada por el Tec de Monterrey de esa ciudad, obtuvo una maestría en Georgetown. Se afilió al PAN a los 22 años y ocupó distintos cargos públicos antes de ser diputada federal y local. Fue dos veces alcaldesa de Chihuahua, en 2016 y 2018. Si bien el gobernador Javier Corral, entonces panista y hoy morenista, la acusó de haber recibido recursos ilegales del exgobernador priista César Duarte, Campos superó las acusaciones y fue electa gobernadora en 2021.

Maru ha sido incómoda para el gobierno por ser panista y por sus acciones y declaraciones. Cuestionó la estrategia de "abrazos y no balazos" de López Obrador frente al crimen organizado; no asistió en marzo de 2025 al mitin de "unidad nacional" organizado por la presidenta Sheinbaum contra Donald Trump. En el gobierno de Chihuahua ha promovido acciones contra el narcotráfico, como el operativo del 19 de abril en la Tarahumara.

Sabemos que había agentes estadounidenses en ese operativo, pero al parecer no participaron directamente en las acciones. El apoyo de estos agentes es muy común, como ha señalado el secretario de defensa Ricardo Trevilla. En esta ocasión, sin embargo, no contaban con una autorización expresa de las autoridades federales, lo cual es, efectivamente, una violación a la ley.

La gobernadora ha señalado que no ordenó el operativo, aunque estaba consciente de que se estaba realizando, y que no sabía de la presencia de los agentes extranjeros. No es inusual. La presidenta Sheinbaum ha declarado que a ella no se le informó del operativo de febrero contra Nemesio Oseguera, El Mencho, sino hasta que la acción estaba ya en curso, mientras que en ese operativo también hubo colaboración de Estados Unidos.

El gobierno y Morena han lanzado una campaña contra la gobernadora. La han tildado de traidora a la patria y han pedido su desafuero. La FGR la citó a comparecer en Ciudad Juárez en calidad de testigo, pero ella se presentó ayer en las oficinas de la Fiscalía en la Ciudad de México y se negó a declarar: "No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno -expresó en un escrito--. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación".

Parte de la intención de los ataques contra Maru es tapar las acusaciones de narcotráfico contra los 10 morenistas de Sinaloa, pero también el régimen ha visto la posibilidad de arrancarle al PAN el gobierno de Chihuahua en 2027. Los ataques, sin embargo, pueden ser contraproducentes. López Obrador se fortaleció con el intento de desafuero de 2005. Las descalificaciones de AMLO contra Xóchitl Gálvez la convirtieron en candidata presidencial en 2024, aunque su popularidad no le alcanzó para derrotar a Sheinbaum y la maquinaria de la 4T.

Por lo pronto, Maru Campos ha pasado de ser gobernadora de un estado fronterizo de 4 millones de habitantes a un símbolo nacional de resistencia frente a un gobierno que busca construir un partido hegemónico. Esto no la convierte necesariamente en material presidencial, pero sí genera esperanza en una oposición que ha sufrido lastimosamente por falta de líderes.

Solo 1.1

La presidenta Sheinbaum ha afirmado que "La economía del país es muy fuerte, muy sólida, gracias al humanismo mexicano". Ayer, sin embargo, el Banco de México recortó su previsión de crecimiento para este 2026 de 1.6 a 1.1 por ciento. En el primer trimestre la economía se contrajo 0.6 por ciento.

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