México-Macondo

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"Porque las estirpes condenadas a cien años de soledad

no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra".

"Cien años de Soledad".

Gabriel García Márquez.

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No sé, pero me da la impresión de que cada día que pasa, México se parece más a Macondo. Entre la realidad y lo mágico, entre la lucha libre enmascarada y la clase política bandida, parasitaria e ignorante de cabellera, la realidad mexicana que reemplaza la ficción (el túnel del Chapo, etc.), colas de cerdo por colas de corrupción, asesinatos que no son homicidios, sino, accidentes circunstanciales donde los servicios forenses y sus actas de defunción se barajan en naipes españolas. Un realismo instantáneo mágico, pero a la mexicana.

Bueno, hasta en la cantidad del número de muertos se parecen, como cuándo el realismo mágico le brincó a la historia oficial. El total de muertos en la huelga de la planta bananera de la "United Fruit Company", donde el ejército colombiano masacró a tres mil huelguistas en Cien años de Soledad, o ¿solo a trece muertos y diecinueve heridos?

"José Arcadio Segundo se avienta hacia una zanja de un tren en movimiento lleno de cadáveres y regresó a Macondo en el sentido contrario a las vías del tren para contar la masacre de la que fue testigo. J.A. II. Debían ser como tres mil. – La mujer ¿Qué? - J.A. II. Los muertos, debían ser todos los que estaban en la estación. - La mujer- Aquí no ha habido muertos...Desde los tiempos de tu tío, el General Aureliano Buendía, no ha pasado nada en Macondo".

Acá en México, igual no ha pasado nada, en treinta y dos entidades federativas hay discrepancias en el registro de homicidios dolosos. A pesar de que el gobierno federal anuncia que el promedio diario de homicidios dolosos ha descendido un 51% al pasar de 86.9% en el mes de septiembre del 2024 a 42.5% en julio del 2026, cuarenta y cuatro homicidios dolosos menos diarios.

El INEGI y el SESNSP al igual que en años anteriores, en este 2026 colisionan en datos estadísticos con una diferencia de 4 mil 157 homicidios dolosos no registrados en veintidós estados por el Secretariado Ejecutivo, de igual forma diez estados presentan 512 homicidios menos no registrados por el INEGI. Tan solo en el Estado de México el INEGI reporto 1000 homicidios más que el Secretariado, en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo, el INEGI reporta el doble de homicidios que el Secretariado.

TAPANCO: Los homicidios dicen que van a la baja, pero los datos no cuadran. En 2025, INEGI registró 15% más homicidios que las fiscalías: 3 mil 600 defunciones que no salen como víctimas en las carpetas de investigación. En 10 años (2015-2025) las discrepancias entre el INEGI y el SESNSP son notorias: 21 mil 51 homicidios no registrados por el encargado de la incidencia criminal a nivel nacional, el SESNSP.

Tal parece: "es que uno no se muere cuando debe, sino cuando puede".

X @franciscosoni