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NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

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NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

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Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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      Malina le decían todos, pero se llamaba María Lina.

      Era la muchacha más bella del pueblo, y la más rica. Su padre, hombre adinerado, la guardaba para casarla con alguien que fuera aún más rico que él. 

      Un día llegó al lugar una compañía de teatro itinerante, y Malina se enamoró del galán joven. Noches después huyó con él, sabedora de que su padre no aprobaría su amor.

      El ricacho, enfurecido, fue tras ella, dejando a su mujer bañada en lágrimas. Dio con los fugitivos y con la compañía de teatro, pero cayó en amores súbitos con la primera dama, y ya no regresó al pueblo ni a su esposa.

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      No sé si esta historia es trágica o cómica.  

      Quizá sea tragicómica.

      La mayoría de las historias de amor lo son. 

      ¡Hasta mañana!...

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