logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Fotogalería

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Truena el trueno, y las nubes bajan a decir que está tronando.

      El cielo se ha puesto gris, como la mayoría de las vidas, y la lluvia vendrá sin avisar, como la mayoría de las muertes.

      Estoy en mi estudio, y miro el jardín de la casa por el ventanal. El arbolito que nació sin que nos diéramos cuenta parece tener miedo de la tormenta que se acerca. No conozco el lenguaje de los árboles. Si lo conociera le diría que no tema. Las tormentas que aquí llegan no son tan tormentosas. Se vuelven viento manso, y se van luego sin hacer daño a nadie.

      El nogal grande agita sus hojas, y se estremecen las del jazmín de Arabia, esa planta con nombre de las Mil y Una Noches que trepa por el muro. Yo no me agito ya, ni me estremezco. Muchas tormentas he visto antes, y sé que todavía alcanzaré a mirar otras.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Temer a la tormenta es lo mismo que temer a la vida. No le temo.

      ¡Hasta mañana!...

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        El quinto partido
        El quinto partido

        El quinto partido

        SLP

        PULSO

        Morir en la línea
        Morir en la línea

        Morir en la línea

        SLP

        PULSO

        Mirador
        Mirador

        Mirador

        SLP

        PULSO

        Distractor...
        Distractor...

        Distractor...

        SLP

        Pingo