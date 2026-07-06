Hay derrotas que no caben en el marcador, hay partidos que terminan con un resultado y empiezan con una enseñanza. Lo de Cabo Verde frente a Argentina pertenece a esa rara categoría de episodios deportivos que dejan de ser fútbol para convertirse en símbolo, en estandarte. Argentina, campeona del mundo, cargaba con la camiseta, la historia y ese prestigio que a veces entra a la cancha antes que los jugadores. Cabo Verde entró con algo más peligroso, entró con hambre de triunfo.

No hablo de hambre como metáfora barata, hablo de esa necesidad íntima de demostrar que uno no llegó hasta ahí para pedir permiso. Cabo Verde estaba en su primer Mundial y, sin embargo, no se comportó como invitado de piedra ni como turista de lujo, no fue a sacarse fotografías con el campeón, fue a competir, fue a ensuciarse los zapatos, fue, sobre todo, a morir en la línea.

Esa imagen, un defensa que se arroja cuando el balón parece entrar, un portero que se levanta, aunque ya no tenga pulmones funcionales, un equipo corriendo hacia adelante dice más que cien discursos motivacionales. Morir en la línea no es romanticismo, es una ética. Es entender que la gloria rara vez premia al que administra el miedo, la gloria, aun cuando no llegue en forma de victoria, mira de frente a quienes se atreven a jugar donde arde el balón.

Cabo Verde nos recordó algo elemental, pues no se pelea desde la trinchera del complejo, de la disminución de la autoestima, se pelea adelante, al frente, hasta morir. El que quiere triunfar no se instala en la excusa, no convierte la prudencia en coartada, no firma la derrota antes del silbatazo inicial. Puede perder, pero hay una diferencia enorme entre perder retrocediendo y perder atacando la vida con los dientes apretados.

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Durante años hemos visto a México jugar demasiadas veces con el freno mental puesto, respetando de más, calculando de más, esperando que el rival se equivoque, creyendo que competir es aguantar y que soñar es una imprudencia. Cabo Verde enseñó lo contrario, demostró que, aun contra el campeón del mundo, aun cuando la lógica te coloca como víctima, uno puede elegir otra postura: salir, presionar, buscar, creer.

Eso no significa lanzarse al vacío. La valentía no es desorden. Cabo Verde no fue un equipo ingenuo, fue un equipo serio y por eso emociona, porque la seriedad no estuvo peleada con la audacia, porque entendió que la dignidad no consiste en sobrevivir al poderoso, sino en obligarlo a jugar en serio.

Cuando un favorito, un campeón mundial termina mirando el reloj y sintiendo que el partido se le puede escapar, el pequeño ya hizo algo enorme, cambió la narrativa.

México necesita cambiar su conversación, debe dejar de preguntarse hasta dónde “nos alcanza” y empezar a preguntarse qué estamos dispuestos a arriesgar, dejar de celebrar procesos que no se ven en la cancha, dejar de esconder la ambición detrás de frases correctas. Un Mundial no perdona al que llega con miedo a equivocarse. La vida tampoco.

Por eso el reconocimiento a Cabo Verde debe ser claro y generoso. No se trata de aplaudir al “simpático equipo chico primerizo en el mundial”, como si el fútbol concediera migajas a quienes no pertenecen a la aristocracia deportiva, se trata de reconocer a una selección adulta, competitiva, orgullosa, capaz de convertir su debut en declaración de principios.

Cabo Verde no pidió lástima, exigió y logró respeto. Y ésa es la palabra final, respeto.

El respeto no se mendiga, se conquista corriendo cuando ya no queda aire, barriendo en la línea cuando el gol parece inevitable, yendo al frente cuando lo cómodo sería retroceder. Cabo Verde nos enseñó que a veces triunfar no es levantar una copa, sino dejar claro que nadie tiene derecho a mirarte por encima del hombro.

México debería tomar nota, en la vida y en el fútbol. El que pelea atrás acaba defendiendo sus miedos, el que va adelante, aunque caiga, cae mirando al destino a los ojos.

México tiene por entender una gran lección.

X: @jchessal