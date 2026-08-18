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¡Atmósfera multicolor!

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¡Atmósfera multicolor!

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Por Armando Fuentes Aguirre

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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      Antes de que cante el gallo canta él.

      Madruga siempre, y ni siquiera sabe que se llama pájaro madrugador.

      Bien puesto está su nombre: primero sale el ave y luego sale el sol. Quizá supone que si no sale ella el sol no brillará.

      Yo quiero a este pájaro. Me anuncia un nuevo día, lo cual es como darme una esperanza nueva. Con su canto se despierta el mundo; el paisaje vuelve a ser.  He llegado a pensar que si el pájaro madrugador no madrugara se detendría el tiempo, y a lo mejor quedaría suspendido yo.

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      Ahora miro a esta ave en cuyo gris plumaje se insinúa apenas un amarillo leve. Le agradezco que con su vuelo haga que la noche acabe y que principie el día.

      El pájaro madrugador se ha posado en la más alta rama del alto álamo. ¿Llegará hasta él mi acción de gracias? 

      ¡Hasta mañana!...

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