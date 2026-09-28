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Por Armando Fuentes Aguirre

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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      Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan

      Se dice que Tirso de Molina, clérigo y dramaturgo español del tiempo de Cervantes, sabía mucho acerca de las mujeres. Tal saber es atribuido a sus experiencias de confesonario. Al ver su retrato se sabe que no pudo haberlo adquirido de otro modo.  

      Don Tirso, en cambio, no sabía mucho de hombres. A Don Juan, por ejemplo, lo llamó burlador. Y el caballero sevillano jamás burló a una mujer. A muchas sedujo, sí, pero a ninguna dio nunca promesa de matrimonio para conseguirla y abandonarla luego. No se valió del engaño; usó el encanto. La palabra le bastaba para convencer. No necesitaba la mentira para vencer.

      Don Juan se siente agraviado por Molina.  Si alguna vez se lo topa en el más allá le plantará un mojicón del más acá. 

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      -Además -piensa el hidalgo- yo sé de mujeres más que él.

      Luego dice para sí dubitativamente:

      -Espero.

      ¡Hasta mañana!... 

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