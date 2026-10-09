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VARIACIONES OPUS 33 SOBRE

EL TEMA DE DON JUAN

El hidalgo hace la cuenta de los errores que cometió en su juventud. Fueron muchos, concluye pesaroso. Y todos tienen nombre de mujer.

Aquella dama que le regaló un hermoso dije. El caballero era tan joven que no advirtió que la intención verdadera de la dama era regalarse ella. La gitana de cintura estrecha y caderas opulentas que le leyó la mano y lo miró después en modo tal que bien pudo él leerla toda, y no lo hizo por su inexperiencia. La mujer casada que le mostró sus senos desnudos. Él, tonto de pocos años, se limitó a verlos, cuando bien pudo beberlos.

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Don Juan, que debería recordar con gozo lo que le vino, recuerda con pesadumbre lo que se le fue. Cosa de humanos es lamentar lo que no se tiene en voz de disfrutar lo que se tiene. Muchas mujeres tuvo en sus brazos el seductor. Las recuerda, sí, pero piensa más en aquellas que fueron sólo un sueño. Los recuerdos y los sueños son ahora la posesión más preciada de Don Juan.

¡Hasta mañana!....