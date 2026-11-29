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Esta semana, el gobierno potosino oficialmente reconoció la contribución de las mujeres al bienestar de los hogares potosinos. La necesidad de hacerlo puede parecer obvia, dado que las madres, esposas, abuelas etc ocupan un lugar central en las estructuras sociales de México; sin embargo, lo cierto es que, con demasiada frecuencia, sus roles se ven menospreciados debido a la percepción de que no son «económicamente productivas».

Se trata de un problema sencillo, que no solo tiene que ver con lo que medimos —el hecho de que algo sea difícil de medir no significa que carezca de valor—, sino también con la forma en que lo medimos. En lo que respecta al papel de la mujer en el hogar, por ejemplo, cabe reflexionar sobre cómo se manifestaría la productividad económica si no existiera esa figura central en la familia, en torno a la cual giran todos los demás aspectos y actividades. Del mismo modo, sin estos roles, el costo para la sociedad —en ámbitos como salud física y mental, cohesión social y el bienestar general— sería enorme. ¿Cuántos jóvenes han recibido valores cívicos sólidos gracias a las mujeres que ocupan el centro del hogar? ¿Cuántos han recibido buenos consejos o han sido disuadidos de participar en actividades que resultarían perjudiciales tanto para ellos como para la sociedad? ¿Cuántas personas de las generaciones mayores logran llevar una vida productiva y significativa en sus últimos años, precisamente porque mantienen un vínculo firme e inquebrantable con una figura central y siempre presente en el seno familiar? ¿Cuánto supone esto de ahorro para el Estado en términos de costos de salud?

No obstante, si nos vemos obligados a analizar la situación desde una perspectiva estrictamente económica, en México, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realizado por mujeres generó el 72,5 % del valor económico total de las labores en el hogar en 2025 —una cifra 2,6 veces superior al valor aportado por los hombres—, según el INEGI. En términos de volumen y como proporción del PIB, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado alcanzó los 8,7 billones de pesos mexicanos (el 24,3 % del PIB nacional) en 2025; de este total, las mujeres generan el 72,5 %, a pesar de representar el 54 % de la fuerza laboral. ¡El equivalente al 24,3 % del PIB nacional! Esta estadística, por sí sola, narra una historia fundamental sobre la vida nacional.

Sin duda, las mujeres en el hogar son el punto central a partir del cual todo se extiende. La titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, dió a saber que, de acuerdo con estimaciones basadas en la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 472 mil 487 mujeres se dedican a las labores del hogar en San Luis Potosí. De ahí, 40 mil 169 mujeres combinan estas actividades con trabajos externos, mientras que 16 mil 833 hombres también se dedican al hogar.

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Quizás resulte extraño que el gobierno haya decidido manifestar su apoyo a esta función, dado que su importancia es una verdad evidente por sí misma. En realidad, sin embargo, esto constituye un punto de partida para que el gobierno estatal identifique posibles programas de apoyo a esta comunidad; además —como es lógico—, sirve para recordar lo inimaginablemente distinta que sería la vida sin ellos, y cuánto más pobres seríamos todos ante su ausencia.

Porque —sí— la riqueza y la pobreza pueden medirse de muchas maneras distintas. De hecho, es más pobre aquel país que solo mide la riqueza a través de los ingresos y la economía. Es un indicador importante, sin duda, pero no puede considerarse de forma aislada. Debe entenderse como parte de una narrativa más amplia sobre el funcionamiento de una nación, sus fortalezas y sus debilidades. Una persona que se dedica al hogar no solo es importante para su familia directa, sino que resulta fundamental para el Estado-nación. No cabe duda.