Se trata de unas cuantas líneas en una columna de opinión. Subrayo, una columna de opinión, no una nota de hechos. Lo que le da la enorme densidad adquirida en nuestro estado es que su autor es un periodista con casi medio siglo de destacado ejercicio profesional, que desde hace lustros ha acreditado que cuenta con excelentes fuentes de información y que hay temas que domina como pocos. Me refiero, claro, a Raymundo Riva Palacio, autor de la columna Estrictamente Personal que en la actualidad publica el periódico El Financiero.

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Las líneas que sacudieron el tablero político local son las siguientes: "Las agencias estadounidenses tienen tres investigaciones abiertas contra los gobernadores Esteban Villegas, de Durango; Pablo Lemus, de Jalisco, y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí...". La entrega, con el encabezado Seguirá la Escalada, se refiere a las secuelas del caso del exgobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y nueve compinches, advirtiendo que habrá más casos similares.

No se trata de un terremoto que haya dejado daños enormes. No, aunque tampoco se trata de "una volada" de cualquier periodista de quinta. Meditaba al respecto cuando recibí un documento interesante y oportuno. Se trata de un ágil análisis de coyuntura a propósito del contenido de la columna de Riva Palacio referido a San Luis Potosí. Su autoría corresponde a una consultoría privada en materia de estrategia política que lleva casi dos años trabajando en la entidad. Tengo autorización para utilizarlo. Me reservo por ahora el nombre de la firma autoral, hasta en tanto preciso los términos de su autorización. Esto, porque el trabajo de referencia estuvo listo si acaso ocho horas después de que se conoció el texto de Riva Palacio el martes pasado.

El documento que nos ocupa arranca con una "Premisa Ejecutiva", que dice así. "La nota no mueve solo opinión pública: mueve capacidad de negociación. Si el expediente se instala como riesgo, San Luis Potosí deja de ser una sucesión legal cómoda y se convierte en activo de riesgo nacional. En política el expediente pesa antes que el juzgado".

Viene luego un "Resumen Ejecutivo" que contiene varias consideraciones dignas de atención. Dice, entre otras cosas, que "el texto consultado (la columna de Riva Palacio) no acredita una acusación formal contra el gobernador; por tanto, el tratamiento correcto es de riesgo político, mediático y reputacional, no de sentencia ni imputación judicial".

Añade: "La lectura para SLP es directa: Gallardo Conserva control territorial, municipal y legislativo, pero pierde comodidad estratégica. Su fuerza local no desaparece, pero se encarece. El PVEM mantiene estructura, pero la sucesión deja de ser una operación lineal y se vuelve una negociación de riesgo. MORENA nacional obtiene palanca para ordenar la alianza, blindar candidaturas y reducir dependencia del aparato verde".

Continúa: "...La oportunidad no consiste en atacar al gobernador todos los días. Eso sería táctico, ruidoso y pobre. La oportunidad consiste en construir capacidad propia: estructura seccional, narrativa federal, red social, operación de datos y candidatura guinda con blindaje reputacional".

Viene luego un breve apartado bajo el título "Lectura de la nota: de opinión pública a presión estratégica". Su contenido dice: "El valor político de la columna no está solamente en el nombre mencionado. El valor está en la hipótesis de escalada: Washington estaría usando expedientes, avisos diplomáticos y señalamientos públicos como mecanismo de presión frente a la clase política mexicana. En ese marco, San Luis Potosí aparece dentro de una conversación nacional de riesgo".

Recomienda: "La nota debe leerse con disciplina: es una columna de opinión con información atribuida a fuentes; no equivale a un expediente judicial. El uso correcto debe ser preventivo: medir impacto, preparar narrativa, mapear reacciones y anticipar escenarios. El peor error sería confundir prudencia con parálisis".

Esta parte del documento cierra con una "Clave de análisis", que señala: "No se debe convertir la nota en ataque frontal sin pruebas. Se debe convertir en matriz de riesgo, ventana de negociación y argumento para fortalecer estructura propia de Morena, en SLP".

SEGUIMOS CON EL TEMA

El siguiente apartado del documento se titula "Cómo se mueve el tablero Nacional" y en su par de párrafos establece: "El tablero nacional entra en una zona de mayor presión bilateral. Si la relación México-Estados Unidos se procesa como (asunto de) seguridad nacional, no como simple diferendo político, el costo de defender automáticamente a cualquier actor señalado aumenta. Eso obliga a Morena nacional a cuidar tres activos: legitimidad presidencial, gobernabilidad y viabilidad electoral 2027".

Sigue: "El mensaje para los estados es claro: los perfiles con riesgo reputacional pueden contaminar la marca nacional. En una elección intermedia con 17 gubernaturas en juego, Morena no puede darse el lujo de cargar costos locales que no controla. SLP queda en el grupo de entidades donde la alianza con el PVEM debe revisarse bajo criterios de utilidad, control de daños y rentabilidad electoral".

(Aquí conviene añadir una precisión: ya es prácticamente un hecho que para la gubernatura Morena y Verde irán por separado, cada uno con su candidato o candidata, pero están comenzando las negociaciones para ver si van juntos en todos o en parte de los distritos electorales, federales y locales, y en los municipios. En este rubro aplica perfectamente la recomendación de que la alianza del partido guinda con el verde debe revisarse bajo criterios de utilidad, control de daños y rentabilidad electoral).

Encontramos luego en el documento que nos ocupa, una tercia de párrafos dedicados al rubro "Cómo se mueve el tablero en San Luis Potosí". Detalla: "Antes de la nota, el gobernador operaba con tres activos centrales: control territorial, control municipal y capacidad de negociación con Morena y PVEM. Después de la nota, esos activos siguen existiendo, pero quedan condicionados a un cuarto factor: el riesgo externo".

Más adelante se lee: "El gallardismo mantiene presencia territorial, presidencias municipales, operadores y capacidad de movilización. Sin embargo, la narrativa de sucesión deja de ser ´continuidad natural´ y puede convertirse en ´continuidad riesgosa´. Esa diferencia mueve alcaldes, empresarios, liderazgos sociales y tomadores de decisiones. Nadie abandona el barco por una ola; lo abandonan cuando el capitán dejó de controlar el mapa".

Concluye el apartado: "Morena estatal y nacional ganan margen para ordenar la conversación: unidad sí, subordinación no; alianza sí, pero con reglas; sucesión sí, pero con perfil competitivo, limpio y compatible con el proyecto federal".

En seguida, bajo el subtitulo "Implicaciones electorales para MORENA", el análisis prospectivo indica: "La coyuntura afecta directamente la fuga de votos entre la boleta federal y la boleta local. MORENA suele recibir mejor rendimiento cuando se activa la marca 4T federal; el PVEM captura voto local por operación territorial, cercanía municipal y maquinaria electoral. Si el PVEM se asocia a riesgo, MORENA puede recuperar parte de esa fuga, siempre que tenga estructura propia para recibirla. Sin estructura, el voto inconforme (del Verde) se va a abstención o a la oposición. El punto no es destruir al aliado, El punto es impedir que el aliado se convierta en techo. Para 2027, MORENA, debe operar bajo una regla: alianza donde convenga, autonomía donde sea indispensable, control de datos en todos los casos".

Como "Línea estratégica recomendada", el documento propone, a manera de Línea Política: "Morena no defiende personas; defiende proyecto, gobernabilidad, legalidad, bienestar y continuidad de la Cuarta Transformación. Cualquier actor público debe responder conforme a la ley. El movimiento debe estar por encima de cualquier expediente personal. La línea debe ser institucional, no visceral. No conviene sobreactuar. Tampoco conviene callar hasta que otros narren la crisis. La posición correcta es distancia quirúrgica: reconocer la relevancia del tema, evitar juicios anticipados y mover la operación hacia blindaje electoral".

La consultoría que produjo el documento lo concluye con un breve Veredicto: "La nota (columna de Riva Palacio) no tumba a Gallardo, pero le quita blindaje. No destruye al PVEM, pero le sube el costo de imponer sucesión. No garantiza que MORENA gane SLP, pero abre la mejor ventana para dejar (Morena) de operar como aliado subordinado y empezar a operar como fuerza rectora del 2027".

El remate es un breve "Cierre" que postula: "San Luis Potosí entra en fase de tablero sensible. El que controle la narrativa, estructura y sucesión, controlará la elección. El que espere ´a ver que pasa´, terminará como espectador premium: buena vista, cero poder".

Hemos citado in extenso el documento por una razón principal: es producto de mentes académicas, uno supondría que frías y preparadas al momento del análisis y de proponer estrategia, que a fin de cuentas ofrecen una visión no modelada por intereses políticos personales ni por agravios ni por miedos.

COMPRIMIDOS

El miércoles de la semana pasada la dirigente nacional del PVEM, doña Karen Castrejón declaró en rueda de prensa que en el caso específico de San Luis Potosí, su partido, al igual que Morena y la presidenta Sheinbaum, "no estamos a favor del nepotismo". Todo mundo lo entendió como apartarse de la postulación de la senadora Ruth González. Al día siguiente, la lideresa verde salió de desmentirse a sí misma, de una manera lastimosa, vergonzosa y chapucera. Es un hecho que cuando los políticos dejan de ser serios, la gente deja de tomarlos en serio.

El diputado Cuauhtli Badillo es muy competente para superarse a sí mismo a la hora de decir barbaridades. Un asunto muy de administración pública, de carácter técnico, además, como son las obras proyectadas en la presa San José, salió corriendo a difundirlo él solito. Cuando quedó en ridículo por metiche y anticipado, se quejó de que se estaba "politizando" el tema. Claro que sí, pero quien lo politizó en primerísima y única instancia fue él mismo. Es decir, se regañó a sí mismo. No aprenden.

En mis recientes intercambios de impresiones con actores políticos y dirigentes partidistas de diversos colores, me ha ido quedando claro que cada vez están más convencidos de que si en el 2027 no quieren que el gallardismo les ponga una madriza en las urnas, desde ya deben comenzar a formar sus equipos caza mapaches. Si no lo hacen, así les va a ir.

Hasta el próximo jueves.