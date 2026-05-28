Primera vuelta Colombia

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El próximo domingo 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta en Colombia, es necesario que echemos una mirada latinoamericana desde México y no quedarnos únicamente con el resultado del día después con una lectura localista. En primer lugar, la disputa es ideológica, entre el eje del progresismo y las nuevas caras de la derecha Latinoamericana.

Últimamente, los candidatos de derechas apoyados por EEUU obtuvieron triunfos importantes en Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras, las legislativas en Argentina, en 2026 consolidaron la alianza con Donald Trump en la iniciativa Escudo de las Américas. En contraposición, la izquierda democrática de América Latina, Brasil, Colombia, Uruguay y México, se reunió en Barcelona, en la cumbre Defensa de la Democracia.

En 2026, hemos presenciado la mayor injerencia del siglo XXI, la vuelta de la Doctrina Monroe, con el corolario Donroe: primero, con intervención para extraer ilegalmente a Nicolás Maduro en Venezuela, para posteriormente colocar a Delcy Rodríguez como administradora de los intereses norteamericanos; segundo, con la profundización del bloqueo y las presiones a Cuba. En ambos casos sin impulsar transiciones democráticas y elecciones libres, por el momento.

Ahora nos centramos en el caso colombiano. Siguiendo las encuestas, es muy probable que tengamos una segunda vuelta el próximo 21 de junio, la duda es quien acompañaría a Iván Cepeda, candidato de la izquierda colombiana, quien tiene casi asegurada la victoria de la primera vuelta.

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Las derechas se presentan divididas y confrontadas: Paloma Valencia es la representante del uribismo, la derecha tradicional colombiana contra Abelardo de la Espriella, quien representa a la extrema derecha. El candidato Abelardo se posiciona en el segundo lugar, en las últimas semanas creció en las encuestas.

Pasemos a describir un breve perfil de los tres principales presidenciables. Cepeda es el representante del petrismo, la popularidad y medidas de Gustavo Petro le han beneficiado y carga con los negativos del actual gobierno. Iván, tiene carrera propia, filósofo de formación, militante comunista en su juventud, negociador de la paz, político profesional, disciplinado, discursos estructurados, es el candidato de los sindicatos, juventudes, movimientos sociales y los pueblos originarios con su candidata a vicepresidencia, Aída Quilcué.

Paloma es la alumna más destacada del uribismo, demócrata, derecha liberal, punitivista, parlamentaria profesional, dispuesta a abrirse a otros sectores como su candidato a vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo o reunirse a tomarse un café con el candidato de centro, Sergio Fajardo. Su cercanía con Álvaro Uribe le suma los negativos del ex presidente a su campaña.

Abelardo de la Espriella, El Tigre, como el mismo se autoproclama, es un outsider, alineado en lo ideológico con Bukele, Milei y Kast, las nuevas caras de la derecha, quienes proponen una batalla cultural para impulsar valores conservadores, organizados en lo político con Washington. Abelardo es un polémico abogado, machista e iliberal, un riesgo para la democracia colombiana.

En centro se destacan dos perfiles, Claudia López Hernández y el profesor Fajardo, en lo programático más cercanos a Cepeda para una posible alianza después del domingo. Nos queda la incógnita si Paloma apoyaría a El Tigre. Nuestro pronóstico es una segunda vuelta polarizada entre el progresismo encabezado por Iván Cepeda y la extrema derecha dirigida por Abelardo.

Además de las elecciones en Colombia, el 7 de junio se resuelve la segunda vuelta en Perú, entre Keiko Fujimori (derecha) y Roberto Sánchez (izquierda), el voto urbano contra el rural, respectivamente. Y ciclo electoral concluye en Brasil, en octubre entre el hijo de Bolsonaro y Lula, actualmente empatados en las encuestas. Acabaremos el 2026 con un nuevo mapa regional, en donde se mantienen las fuerzas del progresismo o se concreta el giro a la derecha.