Tragedia del tren

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"El bienestar del pueblo. ha sido siempre la coartada de los tiranos".

Albert Camus

Por el "bienestar del pueblo", para protegerlo de las extorsiones, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está cancelando líneas de telefonía móvil que no se han registrado.

Hasta la semana pasada se calculaba que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la misma dependencia encargada de aplicar los "lineamientos" a la radio y la televisión, había ya registrado 71 millones de líneas, lo cual significaba que faltaban unas 73.5 millones. El gran avance se logró no porque la comisión haya convencido al pueblo bueno y sabio de las ventajas de entregar sus datos personales, sino por el registro obligado de líneas de pospago. Efectivamente, a las empresas telefónicas se les forzó a reportar los datos de personas y empresas con planes contratados, sin informarles de ello y en abierta violación a sus propios avisos de privacidad.

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El registro de líneas empezó el 9 de enero y originalmente se puso una fecha límite del 30 de junio. Como nadie se apuntaba, el gobierno ordenó el registro forzoso de quienes tenían planes contratados. Cuando llegó la fecha límite, otorgó una prórroga, pero solo para cancelar las líneas de forma gradual y no enfrentar la ira política de apagar de un golpe decenas de millones de líneas.

Los usuarios con líneas terminadas en 0 tenían hasta el pasado 15 de agosto para registrar sus números. El primer corte parcial de servicio se realizaría 72 horas después, o sea, hoy martes 18 de agosto, aunque el domingo hubo algunos reportes en redes de personas que decían que ya se habían cortado líneas. Las cancelaciones se irán dando a lo largo de los próximos meses hasta el 31 de diciembre. La gradualidad tiene como propósito ir empujando a la gente, aunque se resista.

El gobierno afirma que, con este registro obligatorio, "México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países". Curioso porque entre las naciones donde no es necesario registrar una línea de telefonía móvil o un SIM se encuentran los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Chequia, Estonia, Letonia, Croacia, Eslovenia, Islandia y otros más. Se trata de regímenes democráticos en los que se respetan los derechos de privacidad.

A pesar de que en México ya se habían registrado 71 millones de líneas hasta la semana pasada, no hay indicios de que esto haya bajado el número de extorsiones. En el primer semestre de este año 6,562 víctimas presentaron denuncias por extorsión, 9.1 por ciento más que un año antes, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El INEGI señala, sin embargo, que 97 por ciento de las extorsiones no se denuncian, y no porque no haya habido registros de celulares, sino porque las víctimas no les tienen confianza a las fiscalías o simplemente no quieren perder el tiempo presentando denuncias que no tendrán resultados.

No se ha prestado tanta atención a la cancelación de las líneas telefónicas como a la de la visa de Andy López Beltrán, pero el problema es mucho más serio. El gobierno está aplicando una solución falsa a un problema real. La extorsión daña a la sociedad, pero registrar teléfonos no ayuda a impedirla. Solo le permite al gobierno vigilar más a los gobernados. Si de verdad el régimen quisiera reducir el número de extorsiones, debería eliminar la impunidad que hoy impera y obligar a las fiscalías a combatir este delito con mayor eficacia.

Domingazo

Los diputados no suelen trabajar en domingo, pero los de la 4T de Zacatecas dieron un domingazo este 16 de agosto y aprobaron en comisiones una ley que elimina la representación proporcional en el congreso local y entrega los escaños a las primeras minorías. El propósito no es otro que acabar con la representación de la oposición en la legislatura.

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