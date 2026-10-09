¿Y quiénes saldrán en la foto?

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El pasado abril, en Barcelona, por invitación de Pedro Sánchez, la presidenta Sheinbaum se tomó una fotografía con Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Yamandú Orsi. El reducido grupo parecía representar una izquierda latinoamericana que todavía encontraba motivos para celebrar su coincidencia política. Claudia Sheinbaum propuso repetir la reunión el próximo año en México, sólo que, para entonces, habrá que revisar quiénes siguen en condiciones de salir en la fotografía.

De abril a la fecha han ocurrido algunos cambios en el mapa político latinoamericano. En Colombia, Gustavo Petro ha sido relevado en la presidencia por el candidato opositor de derecha, Abelardo de la Espriella. En Brasil, sorpresivamente, Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta electoral a Lula da Silva, lo que permite especular con fundamento que podría refrendar su triunfo en la segunda vuelta. Ironías de la vida: el padre del posible presidente de Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro, se encuentra preso y condenado a 27 años, mientras su hijo disputa la presidencia, su esposa -madrastra de Flávio- fue la candidata más votada para el Senado en el Distrito federal, Carlos Bolsonaro, hermano de Flávio, también fue electo senador, Jair Renan, hermano menor, será diputado federal y Renato Bolsonaro, hermano de Jair, ocupará una curul en la Cámara de Diputados. En concreto, si Flávio llega a la presidencia, la familia Bolsonaro, tendría al padre en prisión, al hijo mayor en el Palacio de Planalto, a dos senadores y a dos diputados en el Congreso. Caso inédito en la historia de cualquier democracia. Parece que a los Bolsonaro no les ha llegado la reforma de Morena sobre el nepotismo electoral. En España, presionado, Pedro Sánchez se vio precisado a convocar a elecciones generales el próximo 29 de noviembre, en las cuales el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo buscará recuperar el gobierno para la derecha española. De celebrarse la reunión convocada por Claudia, muy posiblemente la ausencia de Sánchez, se agregaría a la de Petro y a la de Lula.

¿Y quiénes quedarían para acompañar a México? Cuba, Nicaragua y Venezuela aparecen como los principales gobiernos latinoamericanos que todavía comparten buena parte de su orientación política. Pero tampoco ahí hay demasiada seguridad sobre el futuro. Cuba enfrenta una presión estadounidense creciente, con severas dificultades económicas y energéticas; Venezuela atraviesa una transición política bajo fuerte influencia de Washington, mientras su gobierno anuncia elecciones, todavía sin fecha definida. Nicaragua, por su parte, parece haber decidido que una solución bastante práctica para evitar perder elecciones es, sencillamente, dejar de celebrarlas y de paso, retirarse también del Parlamento Centroamericano. En tal caso, ¿podría México seguir representando por sí solo a una izquierda latinoamericana cada vez más reducida?

Porque si Petro quedó ya fuera, si Lula podría no estar, si Sánchez puede dejar de ser presidente y los demás aliados atraviesan sus propias incertidumbres, la reunión mexicana corre el riesgo de convertirse en una curiosa reunión de ausentes. Quizá sea entonces cuando México tenga que preguntarse qué representa y con quién cuenta realmente. Tal vez la próxima foto ya no sea de grupo, tal vez sea una selfi.

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