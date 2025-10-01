Foro de la Alianza Empresarial SLP destaca impacto del impuesto ambiental

La Alianza Empresarial de San Luis Potosí celebró el Segundo Foro de Seguimiento a la Reglamentación del Impuesto Ambiental, un espacio de diálogo que reunió a representantes del sector productivo, especialistas en sostenibilidad y autoridades estatales para evaluar el impacto de este gravamen en la economía local y su papel en la transición hacia modelos verdes.

El encuentro fue inaugurado por Imelda Elizalde Martínez, presidenta de CANACINTRA; Luis Gerardo Ortuño Díaz, coordinador de la Alianza Empresarial; María Sara Rocha Medina, presidenta del Congreso del Estado; y el diputado Emilio Rosas, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico.

Uno de los momentos más destacados fue la conferencia magistral de Ana Yulissa Angulo Elizalde, integrante de la Comisión de Sostenibilidad de la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), quien abordó el tema "El Futuro de los Impuestos Verdes en México y su impacto en las empresas". Su ponencia puso en el centro el Sistema Nacional del Comercio de Emisiones como una herramienta clave de transformación económica y ambiental.

A lo largo de la jornada se llevaron a cabo paneles y conferencias sobre financiamiento verde, economía circular y tendencias globales en sustentabilidad, con la participación de instituciones como NAFIN, CMASH de Red Ambiental y DuPont.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante las discusiones, se subrayó la necesidad de que el impuesto ambiental se acompañe de incentivos fiscales, proponiendo extenderlos de 2025 a 2026 para apoyar a las empresas que inviertan en innovación, procesos circulares y tecnologías limpias. Asimismo, se insistió en que la recaudación de este gravamen se destine a proyectos ambientales verificables en San Luis Potosí, a fin de garantizar transparencia, confianza y legitimidad tanto para la ciudadanía como para el sector privado.

Los asistentes coincidieron en que la sustentabilidad, lejos de representar un obstáculo, es una oportunidad para que el estado se consolide como referente nacional en innovación verde.